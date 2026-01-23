БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

"Нерадзурите" изоставаха с 0:2, но отговориха с шест попадения.

Интер Франческо Пио Еспосито
Снимка: БТА
Слушай новината

Интер победи Пиза с 6:2 в първия мач от 22-ия кръг на Серия А. Макар да изоставаха с 0:2 домакините постигнаха впечатляващ обрат.

През първото полувреме на стадион "Джузепе Меаца" в Милано гостите отправиха два точни удара и отбелязаха два гола. Възпитаниците на Алберто Джилардино откриха резултата в 11-ата минута. Вратарят Ян Зомер бе напуснал наказателното си поле, в опит да подаде към Пьотр Желински. Вместо това стражът подари топката на Стефано Морео, който се разписа с прехвърлящ удар от над 30 метра.

В 23-ата минута Стефано Морео удвои преднината на тима си. Нападателят засече с глава центриране в наказателното поле на Матео Трамони.

"Нерадзурите" завършиха първата част по впечатляващ начин, като стигнаха до обрат с три гола за осем минути. В 39-ата минута Пьотр Желински бе точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Матео Трамони.

Само 94 секунди по-късно играчите на Кристиан Киву възобновиха равенството. Лаутаро Мартинес засече с глава подаване във вратарското поле на Федерико Димарко.

Домакините стигнаха до обрат в добавеното време на първата част. Франческо Пио Еспосито бе точен с глава след центриране във вратарското поле на Алесандро Бастони.

След почивката "черно-сините" пропуснаха няколко възможности да увеличат аванса си. Симоне Суфет отрази изстрели на Франческо Пио Еспосито и Федерико Димарко, а нов удар на Федерико Димарко бе избит в дясната греда от Артуро Калабрези.

Вицешампионите все пак стигнаха до четвърти гол в 82-ата минута. Федерико Димарко засече от воле пас в пеналтерията на Маркюз Тюрам. Ударът на крайния защитник се отби в двете греди, преди да влезе във вратата.

Едва четири минути по-късно Анже-Йоан Бони също записа името си сред голмайсторите, като проби в наказателното поле и стреля по земя с плътен шут.

В добавеното време на срещата Хенрих Мхитарян оформи крайния резултат, като се разписа с глава от непосредствена близост.

Интер оглавява класирането с актив от 52 пункта, докато Пиза се смъкна до последната 20-а позиция с 14 точки.

#Серия А 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Илияна Йотова е новият президент на България
5
Илияна Йотова е новият президент на България
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Футбол

Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
ПСЖ пречупи Оксер с късен гол и си върна аванса на върха ПСЖ пречупи Оксер с късен гол и си върна аванса на върха
Чете се за: 02:15 мин.
Истории от Световните първенства – 1978 Истории от Световните първенства – 1978
Чете се за: 14:52 мин.
Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ'94 Нейчо Нейчев Почина готвачът на националния отбор по футбол на България от САЩ'94 Нейчо Нейчев
Чете се за: 01:30 мин.
Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа Христо Янев: Радвам се, че завършихме лагера в Турция с победа
Чете се за: 01:52 мин.
Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето
Чете се за: 20:00 мин.
По света
Заловиха наркопласьор край столично училище
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 02:00 мин.
Икономика
Счупена релса може да е причината за жп катастрофата в Испания
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Политико": Мелони и Мерц са новият двигател на ЕС
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ