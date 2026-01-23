Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза

Интер победи Пиза с 6:2 в първия мач от 22-ия кръг на Серия А. Макар да изоставаха с 0:2 домакините постигнаха впечатляващ обрат.

През първото полувреме на стадион "Джузепе Меаца" в Милано гостите отправиха два точни удара и отбелязаха два гола. Възпитаниците на Алберто Джилардино откриха резултата в 11-ата минута. Вратарят Ян Зомер бе напуснал наказателното си поле, в опит да подаде към Пьотр Желински. Вместо това стражът подари топката на Стефано Морео, който се разписа с прехвърлящ удар от над 30 метра.

В 23-ата минута Стефано Морео удвои преднината на тима си. Нападателят засече с глава центриране в наказателното поле на Матео Трамони.

"Нерадзурите" завършиха първата част по впечатляващ начин, като стигнаха до обрат с три гола за осем минути. В 39-ата минута Пьотр Желински бе точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Матео Трамони.

Само 94 секунди по-късно играчите на Кристиан Киву възобновиха равенството. Лаутаро Мартинес засече с глава подаване във вратарското поле на Федерико Димарко.

Домакините стигнаха до обрат в добавеното време на първата част. Франческо Пио Еспосито бе точен с глава след центриране във вратарското поле на Алесандро Бастони.

След почивката "черно-сините" пропуснаха няколко възможности да увеличат аванса си. Симоне Суфет отрази изстрели на Франческо Пио Еспосито и Федерико Димарко, а нов удар на Федерико Димарко бе избит в дясната греда от Артуро Калабрези.

Вицешампионите все пак стигнаха до четвърти гол в 82-ата минута. Федерико Димарко засече от воле пас в пеналтерията на Маркюз Тюрам. Ударът на крайния защитник се отби в двете греди, преди да влезе във вратата.

Едва четири минути по-късно Анже-Йоан Бони също записа името си сред голмайсторите, като проби в наказателното поле и стреля по земя с плътен шут.

В добавеното време на срещата Хенрих Мхитарян оформи крайния резултат, като се разписа с глава от непосредствена близост.

Интер оглавява класирането с актив от 52 пункта, докато Пиза се смъкна до последната 20-а позиция с 14 точки.