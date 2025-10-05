Рома отказа Фиорентина в Серия А

В друг мач от кръга Болня разгроми Пиза.
Рома записа трета поредна победа в Серия А. „Джалоросите“ спечелиха при гостуването си на Фиорентина с 2:1 в мач от шестия кръг и събраха 15 точки в класирането.
В другата ранна неделна среща Болоня не остави шансове на новака Пиза и след 4:0 на свой терен събра 10 колкото има и 6-ият в таблицата Аталанта.
Столичани си тръгват от Флоренция благодарение на головете на Матиас Суле и Брайън Кристанте, а тимът на Стефано Пиоли остава без победа в първенството след шест мача, въпреки първия гол на Моизе Кен за кампанията 2025/26.
Домакините поведоха след четвърт час игра благодарение на първия гол на Кен за сезона. Джанлука Манчини и Зеки Челике се сблъскаха и се елиминираха взаимно, което пък отвори пространство за италианския национал да напредне и да прати топката във вратата с точния си шут. Ударът му от 25 метра беше отбит от вратаря Миле Свилар, но топката беше много силна и влезе във вратата.
Суле обаче осигури равенството за джалоросите само няколко минути по-късно с първия си удар в срещата, който успя да отправи. Точното му изпълнение от границата на наказателното поле буквално се сгуши в горния ъгъл на вратата, а голът спокойно може да бъде номиниран за гол на месеца.
Суле изработи и второто попадение, дошло осем минути по-късно. Той центрира от ъглов удар, а с глава Брайън Кристанте вкара за 1:2.
Фиорентина два пъти успя да уцели гредата: веднъж чрез Кен 10 минути преди края на първото полувреме и отново чрез Пиколи в средата на второто с впечатляващо, импровизирано воле от 25 метра, което се отби над главата на вратаря Свилар. Робин Гозенс имаше великолепна възможност да изравни за Фиорентина 10 минути преди края на мача, като стреля перфектно до далечната греда, но топката по чудо не влезе.
Болоня реши мача с Пиза в рамките на 16 минути преди почивката, като Николо Камбиаги, Никола Моро и Рикардо орсолини набързо направиха 3:0. Крайното 4:0 оформи Йенс Йодгор в 54-ата минута, а Пиза игра почти 50 минути с човек по-малко заради червения картон на Идриса Туре преди почивката.