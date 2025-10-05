БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рома отказа Фиорентина в Серия А

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

В друг мач от кръга Болня разгроми Пиза.

рома отказа фиорентина серия
Снимка: БТА
Слушай новината

Рома записа трета поредна победа в Серия А. „Джалоросите“ спечелиха при гостуването си на Фиорентина с 2:1 в мач от шестия кръг и събраха 15 точки в класирането.

В другата ранна неделна среща Болоня не остави шансове на новака Пиза и след 4:0 на свой терен събра 10 колкото има и 6-ият в таблицата Аталанта.

Столичани си тръгват от Флоренция благодарение на головете на Матиас Суле и Брайън Кристанте, а тимът на Стефано Пиоли остава без победа в първенството след шест мача, въпреки първия гол на Моизе Кен за кампанията 2025/26.

Домакините поведоха след четвърт час игра благодарение на първия гол на Кен за сезона. Джанлука Манчини и Зеки Челике се сблъскаха и се елиминираха взаимно, което пък отвори пространство за италианския национал да напредне и да прати топката във вратата с точния си шут. Ударът му от 25 метра беше отбит от вратаря Миле Свилар, но топката беше много силна и влезе във вратата.

Суле обаче осигури равенството за джалоросите само няколко минути по-късно с първия си удар в срещата, който успя да отправи. Точното му изпълнение от границата на наказателното поле буквално се сгуши в горния ъгъл на вратата, а голът спокойно може да бъде номиниран за гол на месеца.

Суле изработи и второто попадение, дошло осем минути по-късно. Той центрира от ъглов удар, а с глава Брайън Кристанте вкара за 1:2.

Фиорентина два пъти успя да уцели гредата: веднъж чрез Кен 10 минути преди края на първото полувреме и отново чрез Пиколи в средата на второто с впечатляващо, импровизирано воле от 25 метра, което се отби над главата на вратаря Свилар. Робин Гозенс ​​имаше великолепна възможност да изравни за Фиорентина 10 минути преди края на мача, като стреля перфектно до далечната греда, но топката по чудо не влезе.

Болоня реши мача с Пиза в рамките на 16 минути преди почивката, като Николо Камбиаги, Никола Моро и Рикардо орсолини набързо направиха 3:0. Крайното 4:0 оформи Йенс Йодгор в 54-ата минута, а Пиза игра почти 50 минути с човек по-малко заради червения картон на Идриса Туре преди почивката.

#ФК Пиза #Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Болоня #ФК Рома

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
1
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
2
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
3
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
4
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
5
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Ограничават достъпа до Елените
6
Ограничават достъпа до Елените

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Европейски футбол

Бетис си тръгна доволен от визитата си на Еспаньол
Бетис си тръгна доволен от визитата си на Еспаньол
Кирил Десподов и ПАОК сломиха Олимпиакос Кирил Десподов и ПАОК сломиха Олимпиакос
Чете се за: 02:55 мин.
Станимир Стоилов и Гьозтепе отново на правилния път в Турция Станимир Стоилов и Гьозтепе отново на правилния път в Турция
Чете се за: 03:00 мин.
Испанският национал Родри получи нова контузия и най-вероятно ще пропусне мача с България Испанският национал Родри получи нова контузия и най-вероятно ще пропусне мача с България
Чете се за: 01:25 мин.
Тулуза постигна обрат срещу Олимпик Лион в Лига 1 Тулуза постигна обрат срещу Олимпик Лион в Лига 1
Чете се за: 02:15 мин.
Манчестър Сити спечели гостуването на Брентфорд с гол на Ерлинг Холанд Манчестър Сити спечели гостуването на Брентфорд с гол на Ерлинг Холанд
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за наркотици на шофьора
Фаталното рали с жертва във Варна: Положителен полеви тест за...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф "Треска за злато" в Царево: Десетки по следите на изчезнал фирмен сейф
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе? Радост за шофьорите: Новите 10 км от АМ "Хемус" - ще облекчат ли трафика към Търново и Русе?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
На пътя на приливната вълна - аква парк и незаконно сметище
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ