Рома отказа Фиорентина в Серия А

Рома записа трета поредна победа в Серия А. „Джалоросите“ спечелиха при гостуването си на Фиорентина с 2:1 в мач от шестия кръг и събраха 15 точки в класирането.

В другата ранна неделна среща Болоня не остави шансове на новака Пиза и след 4:0 на свой терен събра 10 колкото има и 6-ият в таблицата Аталанта.

Столичани си тръгват от Флоренция благодарение на головете на Матиас Суле и Брайън Кристанте, а тимът на Стефано Пиоли остава без победа в първенството след шест мача, въпреки първия гол на Моизе Кен за кампанията 2025/26.

Домакините поведоха след четвърт час игра благодарение на първия гол на Кен за сезона. Джанлука Манчини и Зеки Челике се сблъскаха и се елиминираха взаимно, което пък отвори пространство за италианския национал да напредне и да прати топката във вратата с точния си шут. Ударът му от 25 метра беше отбит от вратаря Миле Свилар, но топката беше много силна и влезе във вратата.

Суле обаче осигури равенството за джалоросите само няколко минути по-късно с първия си удар в срещата, който успя да отправи. Точното му изпълнение от границата на наказателното поле буквално се сгуши в горния ъгъл на вратата, а голът спокойно може да бъде номиниран за гол на месеца.

Суле изработи и второто попадение, дошло осем минути по-късно. Той центрира от ъглов удар, а с глава Брайън Кристанте вкара за 1:2.

Фиорентина два пъти успя да уцели гредата: веднъж чрез Кен 10 минути преди края на първото полувреме и отново чрез Пиколи в средата на второто с впечатляващо, импровизирано воле от 25 метра, което се отби над главата на вратаря Свилар. Робин Гозенс ​​имаше великолепна възможност да изравни за Фиорентина 10 минути преди края на мача, като стреля перфектно до далечната греда, но топката по чудо не влезе.

Болоня реши мача с Пиза в рамките на 16 минути преди почивката, като Николо Камбиаги, Никола Моро и Рикардо орсолини набързо направиха 3:0. Крайното 4:0 оформи Йенс Йодгор в 54-ата минута, а Пиза игра почти 50 минути с човек по-малко заради червения картон на Идриса Туре преди почивката.