Рома отнесе Фиорентина в Серия А

Рома постигна втори пореден успех в Серия А. „Вълците“ разгромиха Фиорентина с 4:0 в мач от 35-ия кръг.

Римският тим реализира три гола през отличното първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на пето място във временното класиране в Серия А с 64 точки, само една зад четвъртия Ювентус.

Фиорентина е в серия от три мача без успех в първенството, като се намира на 16-а позиция с 37 точки, колкото има и 15-ият Каляри.

Джанлука Манчини отбеляза с глава след центриране от ъглов удар в 13-ата минута за 1:0 в полза на Рома, а бразилецът Уесли Франса добави втори гол във вратата на Фиорентина четири минути по-късно.

Марио Ермосо реализира третото попадение за домакините в 34-ата минута, възползвайки се от страхотни изяви на Ману Коне, докато в 58-ата минута Николо Пизили оформи крайното 4:0.

Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от осем мача насам, като отборът от Флоренция все още се нуждае от точка, за да си гарантира оцеляване в Серия А.