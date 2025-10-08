Рома постави ултиматум на Дибала

Преговорите между Пауло Дибала и ръководството на Рома за нов договор на нападателя зациклиха, съобщиха медиите в Италия. Клубът не смята подновяването на контракта на аржентинеца за непосредствен приоритет.

Ръководството на римските "вълци" първо иска да оцени способността на нападателя да осигури постоянство както във физическо, така и в техническо отношение.

След няколко сезона, засегнати от контузии, в Рома смятат, че е изключително важно да се разбере дали Дибала може да поддържа постоянство в изявите си в средносрочен и дългосрочен план.