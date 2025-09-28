БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

Рома се изравни с Наполи на върха в Италия

Спорт
Римляните записаха четвърти успех в първенството.

Снимка: БГНЕС
Отборът на Рома записа четвъртата си победа от началото на сезона в Серия „А“ и временно се изравни в лидера в класирането Наполи. Римляните се наложиха над Верона с 2:0 в среща от петия кръг. Верона остава без успех от началото на сезона и заема 16-а позиция с 3 точки.

Украинецът Артьом Добвик изведе домакините напред още в седмата минута след прецизен изстрел с глава и чак в 79-ата аржентинецът Матиас Суле покачи на 2:0.
Верона беше близо до изравнително попадение през първото полувреме, след като Гифт Орбан удари греда в 28-ата минута.

В петата минута на добавеното време на срещата Гифт Орбан прати топката във вратата на Рома, но попадението за Верона не бе зачетено заради игра с ръка на нигерийския нападател.

Съставите на Пиза и Фиорентина завършиха при равенство 0:0 в друг мач от петия кръг в Серия А. И двата тима все още нямат победа от началото на сезона.

Фиорентина се намира на 15-о място във временното подреждане с 3 точки, а футболистите на Пиза са предпоследни, 19-и с 2 точки в актива си.

По-рано днес Сасуоло победи с 3:1 Удинезе и се поздрави с втори успех за сезона.

