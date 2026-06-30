Роналд Куман защити избора си след отпадането на Нидерландия: Не съжалявам, направих това, което всички искаха

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман застана твърдо зад тактическите си решения след драматичното отпадане на „лалетата“ от Световното първенство. Мароко елиминира европейците след 1:1 в редовното време и продълженията, а след това се наложи с 3:2 при изпълнението на дузпи.

Най-сериозните критики към Куман бяха насочени към решението му да започне двубоя с петима защитници – ход, който се възприема като нетипичен за традиционно офанзивния стил на нидерландския национален отбор. Наставникът обаче бе категоричен, че не съжалява за избора си.

"Гледам положително на това решение. Нямам голямо желание отново да го обсъждам. Нямаме за какво да се упрекваме, достатъчно е да видите колко съкрушени са момчетата. Имахме мечта, но тя приключи. Разбира се, има неща, които можем да подобрим. Имаше моменти, в които се прибрахме твърде назад и спряхме да оказваме натиск, но в същото време се защитавахме добре“, заяви Куман пред националната телевизия NOS. "Цяла Нидерландия искаше да играем с петима защитници, направихме го и пак не е добре. Не ме интересува кой какво ще каже сега. Не съжалявам за своя избор и за решенията си. Мароко е много силен отбор и заслужава уважение. Когато гледаш назад, винаги можеш да намериш грешки, но според мен те не бяха решаващи“, коментира още специалистът.

Куман анализира и драматичната серия от дузпи, като според него психологическият момент е настъпил още при второто изпълнение на мароканците.

"Втората им дузпа беше ключова. Вратарят сякаш спаси удара, но топката по невероятен начин влезе във вратата и това обърна психологически мача. Ако Мароко беше пропуснал първите си две дузпи, днес вероятно щях да говоря по съвсем различен начин. Освен това трябваше да сменя Коди Гакпо заради крампи, а той е първият ни изпълнител на дузпи. Включих Клуйверт, защото обикновено се справя отлично от бялата точка“, обясни селекционерът.'

Попитан дали вижда бъдещето си начело на националния отбор, Куман не даде категоричен отговор.