Роналдо откри сезона в Саудитска Арабия с победа и гол №940

Кристиано Роналдо реализира гол №940 в славната си кариера за победата на Ал-Насър с 5:0 над Ал-Таавун като гост в първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Новото попълнение Жоао Феликс отбеляза хеттрик, а един гол добави друг нов играч - Кингсли Коман. Роналдо се разписа от дузпа в 54-ата минута и продължава да преследва достигането на кота 1000 гола.