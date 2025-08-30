БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роналдо откри сезона в Саудитска Арабия с победа и гол №940

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Неговият сънародник Жоао Феликс пък се отчете с хеттрик.

Кристиано Роналдо
Снимка: БТА
Слушай новината

Кристиано Роналдо реализира гол №940 в славната си кариера за победата на Ал-Насър с 5:0 над Ал-Таавун като гост в първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Новото попълнение Жоао Феликс отбеляза хеттрик, а един гол добави друг нов играч - Кингсли Коман. Роналдо се разписа от дузпа в 54-ата минута и продължава да преследва достигането на кота 1000 гола.

"Първата стъпка е направена“, написа Роналдо в социалните мрежи след успеха на старта на сезона в Саудитска Арабия.

#ФК Ал-Таавун #ФК Ал-Насър # Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
1
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
3
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
4
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Брутално убийство на котка в Севлиево
5
Брутално убийство на котка в Севлиево
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
6
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Световен футбол

Отборът на надеждата се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни
Отборът на надеждата се класира в топ 16 на световното първенство за бездомни
Алекс Сандро и Жоелинтон отпаднаха от състава на Бразилия Алекс Сандро и Жоелинтон отпаднаха от състава на Бразилия
Чете се за: 01:05 мин.
Меси се завърна и класира Интер Маями на финала на турнира "Лийгс Къп" Меси се завърна и класира Интер Маями на финала на турнира "Лийгс Къп"
Чете се за: 01:27 мин.
Отборът на надеждата се върна в битката за топ 16 Отборът на надеждата се върна в битката за топ 16
Чете се за: 01:52 мин.
ФИФА заплаши да изключи Индия и клубовете в страната от всички международни състезания ФИФА заплаши да изключи Индия и клубовете в страната от всички международни състезания
Чете се за: 01:17 мин.
Германия без Кай Хаверц за старта на световните квалификации Германия без Кай Хаверц за старта на световните квалификации
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Зимнина в евро: Колко ще струва приготвянето на домашната лютеница?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ