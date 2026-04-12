Роналдо с нов гол при победа на Ал-Насър

Нападателят Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 968 в кариерата си при победата с 2:0 на Ал-Насър в гостуването на тима на Ал-Ахдуд от 28-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Така португалецът и съотборниците му запазиха аванс от пет точки пред Ал-Хилал.

За Ал-Насър това бе 16-и пореден успех във всички турнири. За Роналдо все още има спорове дали това не е 962-рия му гол, тъй като не е е ясно до колко могат да бъдат смятани за официални шест от попаденията на „Супер Седем“, който обаче вече е много близо до голямата си цел-1000 попадения.