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Росен Божинов: Добре съм, ще се върна по-силен

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Спорт
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Българският национал благодари за получената подкрепа след инцидента в двубоя на Пиза с Юве Стабия.

Росен Божинов
Снимка: pisasportingclub.com
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Българският национал Росен Божинов благодари на съотборниците, на треньорите, на медицинския екип, на семейството си и на всеки един човек, който му е писал или обадил след инцидента в неделя.

Припомняме, че защитникът претърпя инцидент по време на гостуването на Пиза на Юве Стабия в третия кръг от Серия Б. Божинов се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница.

„Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко. Излязох на терена, както винаги — с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза „стоп“. Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм.

Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент — на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади.
Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана. Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно — няма да се откажа.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша“, написа Божинов в социалните мрежи.

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#ФК Пиза #Росен Божинов

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