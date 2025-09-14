БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

Росен Божинов с първи гол в Белгия

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Защитникът се разписа при загуба на Роял Антверп.

Росен Божинов
Снимка: БТА
Българският национал Росен Божинов вкара първото си попадение в първенството на Белгия, но неговият тим Роял Антверп отстъпи с 1:2 на свой терен на Гент в среща от 7-ия кръг.

Защитникът откри резултата в 36-ата минута с глава, след като засече центриране на Даам Фулон. Божинов оползотвори дълго продължил и сериозен натиск на тима си, но в края на първото полувреме играчите на Гент взеха инициативата и имаха късмета да изравнят буквално с последния удар за частта. Разписа се Михал Шкораш.

Две минути след началото на второто полувреме Матис Самоас обърна хода на мача, вкарвайки за 1:2, като заслугата отново беше на поляка Шкораш, изработил гола и донесе успеха на своя тим.

След 7 кръга, във всички от които Божинов е бил на терена, Антверп заема 6-о място с 9 точки, докато Гент е с 8 на 8-ото място и мач по-малко. На върха е Юнион (Сеун Жилоаз), който има 17 точки от 7 срещи.

