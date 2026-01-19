Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ

Мислите ни са с жертвите и техните семейства, написа премиерът в оставка
Ние сме солидарни с испанския народ, това написа премиерът в оставка Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс".
Тя е по повод трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, при който се сблъскаха два влака.
"Моите най-дълбоки съболезнования към Испания след трагичните събития. Мислите ни са с жертвите и техните семейства".
My deepest condolences to Spain after the tragic events. Our thoughts are with the victims and their families. We stand in solidarity with the Spanish people @sanchezcastejon— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) January 19, 2026