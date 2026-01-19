БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков: Ние сме солидарни с испанския народ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Мислите ни са с жертвите и техните семейства, написа премиерът в оставка

росен желязков изрази съболезнования жертвите експлозията бар швейцарски курорт
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Ние сме солидарни с испанския народ, това написа премиерът в оставка Росен Желязков в своя публикация в социалната мрежа "Екс".

Тя е по повод трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, при който се сблъскаха два влака.

"Моите най-дълбоки съболезнования към Испания след трагичните събития. Мислите ни са с жертвите и техните семейства".

#Испания #жертви #Росен Желязков #влакова катастрофа

Последвайте ни

