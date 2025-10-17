БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева е четвъртфиналистка на сингъл на тенис турнир в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази
росица денчева четвъртфиналите ираклион
Снимка: БТА
Слушай новината

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева отстрани във втория кръг Ева Мария Йонеску (Румъния) със 7:6(5), 6:1 след почти два часа игра.

18-годишната българка започна колебливо, но успя да навакса изоставане от 2:5, като спаси общо шест сетбола за съперничката в деветия и в десетия гейм, а в последвалия тайбрек реализира обрат след пасив от 2:4 точки.

Във втората част Денчева стартира устремно и поведе с 4:0, което се оказа решаващо за победата. Следващата й съперничка ще бъде номер 5 в схемата Кристина Диас Адровер (Испания).

Тя продължава участие и в надпреварата на двойки, в която по-късно днес ще се изправи на полуфиналите срещу сънародничката си Елизара Янева.

Свързани статии:

Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия
Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия
Чете се за: 00:47 мин.
#Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
2
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
5
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Български тенис

Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия
Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия
Динко Динев продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Кигали (Руанда) Динко Динев продължава към полуфиналите на сингъл на тенис турнир в Кигали (Руанда)
Чете се за: 01:15 мин.
Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция Димитър Кузманов продължава към полуфиналите на сингъл на турнир в Гърция
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Олбия Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Олбия
Чете се за: 01:02 мин.
СГС наложи най-тежката мярка за неотклонение на братя Хачатрян СГС наложи най-тежката мярка за неотклонение на братя Хачатрян
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ