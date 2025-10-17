Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на тенис турнир в Италия

Българките Росица Денчева и Елизара Янева ще бъдат съпернички на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей за жени в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Денчева и Лиза Заар (Швеция), поставени под номер 1, отстраниха без игра на четвъртфиналите отказалите се представителки на домакините Галатеа Феро и Свева Пиерони.

Така за място на финала двете очакват мач срещу четвъртите в схемата при дуетите Янева и Аня Станкович (Сърбия), които елиминираха други италианки Франческа Гандолфи и Анджелика Сара с категоричното 6:2, 6:2 за час на корта.