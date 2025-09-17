БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на европейското първенство

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

Росица Денчева, Йоана Константинова, Венцислав Чолаков
Снимка: БФ Тенис
Българките Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия. Двете българки продължават без загубен сет на първенството.

Поставената под №6 Денчева победи убедително във втория кръг с 6:2, 6:0 Ива Ковачевич (Сърбия), а за място на четвъртфиналите ще играе срещу №11 Линеа Байралиу (Швеция).

Седмата в схемата Константинова се наложи със 7:5, 6:3 над Мария Лаува (Латвия), а в третия кръг ще играе срещу №12 Руби Куулинг (Великобритания).

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще стартират с мач срещу Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

Поставеният под №13 на сингъл при юношите Димитър Кисимов ще играе по-късно днес срещата си от третия кръг срещу Ян Псота (Чехия).

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов ще играят утре във втория кръг срещу вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

