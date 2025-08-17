БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Рожденикът Синер сложи край на мечтаната седмица на Теренс Атман в Синсинати

Вяра Илиева
Спорт
В спор за петия си трофей от Мастърс 1000 първият поставен италианец ще играе с втория в схемата в Синсинати Карлос Алкарас. Испанецът елиминира Александър Зверев.

Снимка: БГНЕС
Навръх рождения си ден Яник Синер си осигури участие на финала на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Световният номер 1, който навърши 24 години сложи край на забележителната серия от победи на френския квалификант Теренс Атман.

Италианецът се наложи със 7:6, 6:2 и записа 26-а поредна победа на твърди кортове. Синер притежава титлите от последните три турнира от Големия шлем, играни на тази настилка.

Той ще се изправи срещу Карлос Алкарас в осмия си финал на турнир от сериите Мастърс 1000 в опит да спечели пети трофей.

Що се отнася до Атман, Синсинати ще остане като най-успешния му турнир, след като записа три победи над поставени играчи, двама от които в топ 10 (Тейлър Фриц и Холгер Руне).

Младият французин започна от квалификациите, за да достигне до първия си полуфинал на състезание от тази категория.

23-годишният Атман ще влети в Топ 100 и ще се изкачи с 67 места в ранглистата на ATP, заемайки 69-та позиция. Въпреки огромния скок, той ще трябва да премине през квалификации, за да влезе в основната схема на US Open, който започва следващата седмица.

Синер ще играе с втория поставен в схемата в Синсинати Карлос Алкарас. Испанецът елиминира Александър Зверев с 6:4, 6:3.

