Розови колела по улиците на Бургас за Djiro d’Italia

Инсталацията „Движение в цвят“ оживя по улиците на Бургас. Велосипеди в емблематичните цветове на Giro d’Italia маркират пътя и насочват жителите и гостите на града към Бургаската художествена галерия “Петко Задгорски”.

В дните на легендарното колоездачно състезание - от 6 до 9 май - галерията, както и всички музейни експозиции в града, ще бъдат отворени за посетители.

Инициативата е реализирана от БХГ „Петко Задгорски“ и НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров”- с идея да съчетае изкуството и спорта в едно общо градско преживяване.