Рубен Аморим: Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години

Мениджърът Рубен Аморим звучеше на ръба на напускане след загубата на Манчестър Юнайтед срещу Гримзби в сряда, но днес португалецът е на съвсем различно мнение.

Той заяви, че понякога емоциите надделяват след мачовете и понякога е много ядосан на футболистите си, но в други случаи е точно обратното.

"Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години. Понякога ми харесва да съм с футболистите, понякога не ми харесва. След мача срещу Гримзби исках да напусна, но сега не се чувствам по същия начин. Обясних го преди малко. Понякога не резултатът, а самата игра в мача те карат да мислиш така. Това ми е трудно да приема. Знам, че можем много повече. Покриваме, борим се за топката, тичаме и правим много неща, но в някои случаи сваляме нивото. Хубаво е, че следващият мач идва, за да ни даде шанс да вдигнем нивото", заяви той на пресконференция преди кръга.

Наставникът призна, че изпитва смесени чувства, които до голяма степен идват от непостоянството в отбора.

"Знаете, че когато говоря, аз се старая да бъда възможно най-честен. Нормално за мен е след загуба като тази да кажа, че мразя футболистите. В други случаи ги обичам. Това е моят начин на живот", добави португалецът преди домакинството срещу Бърнли в събота.

Аморим не бе доволен от някои спекулации в медиите, че Коби Мейно, един от най-големите таланти от академията на клуба, е поискал да бъде преотстъпен в друг отбор преди затварянето на трансферния прозорец.