ИЗВЕСТИЯ

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Рубен Аморим: Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години

Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Мениджърът на Манчестър Юнайтед изпитва смесени чувства.

Рубен Аморим
Снимка: БТА
Мениджърът Рубен Аморим звучеше на ръба на напускане след загубата на Манчестър Юнайтед срещу Гримзби в сряда, но днес португалецът е на съвсем различно мнение.

Той заяви, че понякога емоциите надделяват след мачовете и понякога е много ядосан на футболистите си, но в други случаи е точно обратното.

"Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години. Понякога ми харесва да съм с футболистите, понякога не ми харесва. След мача срещу Гримзби исках да напусна, но сега не се чувствам по същия начин. Обясних го преди малко. Понякога не резултатът, а самата игра в мача те карат да мислиш така. Това ми е трудно да приема. Знам, че можем много повече. Покриваме, борим се за топката, тичаме и правим много неща, но в някои случаи сваляме нивото. Хубаво е, че следващият мач идва, за да ни даде шанс да вдигнем нивото", заяви той на пресконференция преди кръга.

Наставникът призна, че изпитва смесени чувства, които до голяма степен идват от непостоянството в отбора.

"Знаете, че когато говоря, аз се старая да бъда възможно най-честен. Нормално за мен е след загуба като тази да кажа, че мразя футболистите. В други случаи ги обичам. Това е моят начин на живот", добави португалецът преди домакинството срещу Бърнли в събота.

Аморим не бе доволен от някои спекулации в медиите, че Коби Мейно, един от най-големите таланти от академията на клуба, е поискал да бъде преотстъпен в друг отбор преди затварянето на трансферния прозорец.

"Не мога да говоря много за нещо, което не е официално. Аз лично искам Коби да остане. Той трябва да се бори за мястото си. Разбирам, че някои футболисти не са щастливи, че нямат достатъчно игрови минути, но всички ще получат възможност да бъдат на терена", завърши Аморим, който остави Мейно на пейката в първите два мача на Юнайтед във Висшата лига.

#Рубен Аморим #Манчестър Юнайтед

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
