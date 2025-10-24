Рубен Аморим: Трябва да сме категорични по пътя си и да не се променяме много

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим се стреми към първите си три поредни победи във Висшата лига начело на английския отбор, но предупреди, че тимът не бива да се увлича по победата над Ливърпул, докато се подготвя за тежкото предизвикателство срещу Брайтън.

Португалският специалист записа първите си поредни победи, откакто пое поста през ноември, а триумфът с 2:1 на "Анфийлд" миналия уикенд изкачи Юнайтед до девето място във временното класиране в лигата и донесе доза оптимизъм на "Олд Трафорд".

Аморим бързо отхвърли всяко прекомерно празнуване, като посочи колко крехки са били разликите при победата над настоящия шампион.

"Използваме доброто настроение в момента и знаем, че това беше добър уикенд за нас, но сме концентрирани върху следващия мач. Предишният вече е в миналото. Трябва да разберем, че футболът се промени много, особено в този клуб, така че не мислим за последния мач. Мислим, че следващият ще бъде наистина труден за печелене. Ако Коди Гакпо беше стрелял с 20 сантиметра по-различно, тогава ситуацията щеше да бъде напълно различна. Просто искам да запазим спокойствие и някаква посока в това, което правим", заяви Аморим.

Рубен Аморим призна за напрежението, което идва с ръководенето на отбор от ранга на Юнайтед, особено когато резултатите не вървят по план.

"Има доста съмнения, ако си мениджър в такъв клуб. Ако не печелиш много мачове, хората ще се съмняват в теб. Те имат причини за това. Но моята гледна точка е, че трябва да сме категорични по пътя си и да не се променяме толкова много", каза още Аморим.

Португалецът похвали колегата си начело на Брайтън Фабиан Хюрцелер, описвайки се като "голям фен" на германския специалист.

"Може да се види по начина, по който играят - наистина интензивно. Качеството е налице. Те вярват много в това, което правят, дори под напрежение. Ще бъде много труден мач. Брайтън е отбор, който е наистина забавен за гледане. Добри са в изграждането на атаката и са наистина силни в преходите във всеки аспект на играта. Справят се добре в статични положения през този сезон. Трябва да бъдем умни и да подходим към двубоя с концентрация върху всичко, което правим", допълни Рубен Аморим.

Относно контузиите, Аморим каза, че Хари Магуайър и Мейсън Маунт са под въпрос за срещата, тъй като са получили травми, които не са "нищо сериозно", докато Лисандро Мартинес е близо до завръщане към тренировките, възстановявайки се от контузия на коляното.