Рубио: Трудно е да се сключи сделска с Иран, но ще се опитаме

Съединените щати и Иран подновяват утре преговорите за ядрената програма на Техеран. В Женева пристигна иранският външен министър Абас Арагчи, който ще участва в разговори с пратениците на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Арагчи увери, че идва в Швейцария с истински идеи за постигане на справедливо и равнопоставено споразумение. Той първо се срещна с ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси за технически дискусии.

Преговорите между Съединените щати и Ислямската република се водят с посредничеството на Оман, където двете страни подновиха диалога на 6 феврурари. Редица страни, сред които и Русия, предложиха да вземат под свой контрол обогатения уран на Техеран.

Междувременно сателитни снимки показват, че най-големият американски самолетоносач - "Джералд Форд" приближава района на Близкия изток. Това е ход, който се тълкува като готовност на Вашингтон да нане удари срещу Иран, ако не бъде постигната сделка. След смъртоносните репресии срещу голямо протестно движение през януари от иранските власти, президентът Доналд Тръмп засили заплахите за военна намеса, като същевременно остави вратата отворена за дипломатическо уреждане.