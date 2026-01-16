Рудд ван Нистелрой обратно в националния отбор на Нидерландия

Треньорът се завръща в щаба на „лалетата“.
Рууд ван Нистелрой ще се присъедини към треньорския щаб на националния отбор на Нидерландия като помощник на селекционера Роналд Куман в подготовката за Световното първенство през 2026 г., съобщи пресслужбата на националния отбор.
49-годишният ще започне работа на 1 февруари.
Ван Нистелрой преди това е заемал тази позиция в националния отбор два пъти - от 2014 до 2016 г. и от 2020 до 2021 г.
На клубно ниво той е бил треньор на ПСВ Айндховен и английските клубове Манчестър Юнайтед и Лестър Сити.