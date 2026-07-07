Руди Гарсия: Белгия следваше своя план и заслужено стигна до четвъртфиналите

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия отдаде категоричната победа с 4:1 над Съединените щати в осминафиналите на Световното първенство на стриктното изпълнение на тактическия план, като подчерта, че шумът около участието на Фоларин Балогун не е оказал влияние върху неговия отбор.

Преди двубоя вниманието беше насочено към решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател, въпреки червения му картон срещу Босна и Херцеговина. Според Гарсия обаче белгийците не са позволили външните фактори да ги разсеят.

"Това, което наистина имаше значение за нас, беше нашият план за игра. Искахме да доминираме в двубоя, да избегнем техния натиск и да играем по-атакуващо. Играхме майсторски, с желание и отдаденост. Беше страхотна вечер за нас и заслужено се класирахме за четвъртфиналите. След като стигнахме дотук, искаме да продължим към полуфиналите“, заяви Гарсия.

Френският специалист обясни, че е информирал футболистите си за развитието около случая с Балогун, но е настоявал фокусът да остане изцяло върху представянето на Белгия.

"Казах на играчите какво се случва, но най-важното сме самите ние. Нашият отбор има ясни принципи на игра. Анализираме силните и слабите страни на съперника, но не променяме стила си спрямо него. Това не е моят начин на работа“, допълни селекционерът.

Гарсия разкри още, че след последния съдийски сигнал Балогун лично е дошъл да разговаря с него.

"Това ми направи впечатление. Казах му, че не носи вина за случилото се. Оценявам жеста му“, сподели белгиецът.

Единствената негативна новина за Белгия след убедителния успех е контузията на Амаду Онана. Полузащитникът напусна терена още през първото полувреме с травма в дясното коляно, а Гарсия призна, че шансовете му да бъде на разположение за четвъртфиналния сблъсък с Испания са минимални.