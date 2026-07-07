БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руди Гарсия: Белгия следваше своя план и заслужено стигна до четвъртфиналите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на „червените дяволи“ омаловажи спора около Фоларин Балогун, но призна, че контузията на Амаду Онана е единствената лоша новина след успеха над САЩ

Руди Гарсия: Белгия следваше своя план и заслужено стигна до четвъртфиналите
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Селекционерът на Белгия Руди Гарсия отдаде категоричната победа с 4:1 над Съединените щати в осминафиналите на Световното първенство на стриктното изпълнение на тактическия план, като подчерта, че шумът около участието на Фоларин Балогун не е оказал влияние върху неговия отбор.

Преди двубоя вниманието беше насочено към решението на ФИФА да отмени наказанието на американския нападател, въпреки червения му картон срещу Босна и Херцеговина. Според Гарсия обаче белгийците не са позволили външните фактори да ги разсеят.

"Това, което наистина имаше значение за нас, беше нашият план за игра. Искахме да доминираме в двубоя, да избегнем техния натиск и да играем по-атакуващо. Играхме майсторски, с желание и отдаденост. Беше страхотна вечер за нас и заслужено се класирахме за четвъртфиналите. След като стигнахме дотук, искаме да продължим към полуфиналите“, заяви Гарсия.

Френският специалист обясни, че е информирал футболистите си за развитието около случая с Балогун, но е настоявал фокусът да остане изцяло върху представянето на Белгия.

"Казах на играчите какво се случва, но най-важното сме самите ние. Нашият отбор има ясни принципи на игра. Анализираме силните и слабите страни на съперника, но не променяме стила си спрямо него. Това не е моят начин на работа“, допълни селекционерът.

Гарсия разкри още, че след последния съдийски сигнал Балогун лично е дошъл да разговаря с него.

"Това ми направи впечатление. Казах му, че не носи вина за случилото се. Оценявам жеста му“, сподели белгиецът.

Единствената негативна новина за Белгия след убедителния успех е контузията на Амаду Онана. Полузащитникът напусна терена още през първото полувреме с травма в дясното коляно, а Гарсия призна, че шансовете му да бъде на разположение за четвъртфиналния сблъсък с Испания са минимални.

"Това е единственият тъмен облак над тази вечер“, коментира наставникът на „червените дяволи“.

#национален отбор на Белгия по футбол #Руди Гарсия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
4
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
5
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас
6
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Мондиал 2026

Фоларин Балогун: Разбирам защо решението на ФИФА предизвика толкова реакции
Фоларин Балогун: Разбирам защо решението на ФИФА предизвика толкова реакции
Мондиалът превръща Северна Америка във футболна сцена, а Испания впечатлява с играта си Мондиалът превръща Северна Америка във футболна сцена, а Испания впечатлява с играта си
Чете се за: 01:57 мин.
Меси срещу Салах: Аржентина и Египет в спор за място на четвъртфиналите на Мондиал 2026 Меси срещу Салах: Аржентина и Египет в спор за място на четвъртфиналите на Мондиал 2026
Чете се за: 02:30 мин.
Начален удар - 07.07.2026 г. Начален удар - 07.07.2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
Маурисио Почетино: Не показахме истинското си лице срещу Белгия Маурисио Почетино: Не показахме истинското си лице срещу Белгия
Чете се за: 02:32 мин.
Сълзите на една легенда: Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства Сълзите на една легенда: Кристиано Роналдо се сбогува със световните първенства
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите в НС
Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Политическото бъдеще на Марин Льо Пен: Ще има ли присъда срещу...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ