Руи Мота: Не играхме добре

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота коментира загубата с 1:2 от Шкендия в плейофа за влизане в Лига Европа.

"Започнахме добре мача и контролирахме нещата. Вкарахме гол, но след това губехме единоборствата и топката. Шкендия са добри на контра. Трудно е да се играе на този терен, но бяхме подготвени за него. Допуснахме твърде много контри. През второто полувреме се получи същото.

Знаехме какво да очакваме от тях. Шкендия има бързи футболисти, те играят с дълги диагонални пасове. Трябваше да внимаваме и да не губим топката така лесно. Теренът е тежък, но това не е извинение за нас.

На реванша трябва да се справим значително по-добре от тази вечер. Не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект от играта", каза Мота.