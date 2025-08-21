БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руи Мота: Не играхме добре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Лудогорец не остана доволен от двубоя с Шкендия.

Руи Мота
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота коментира загубата с 1:2 от Шкендия в плейофа за влизане в Лига Европа.

"Започнахме добре мача и контролирахме нещата. Вкарахме гол, но след това губехме единоборствата и топката. Шкендия са добри на контра. Трудно е да се играе на този терен, но бяхме подготвени за него. Допуснахме твърде много контри. През второто полувреме се получи същото.

Знаехме какво да очакваме от тях. Шкендия има бързи футболисти, те играят с дълги диагонални пасове. Трябваше да внимаваме и да не губим топката така лесно. Теренът е тежък, но това не е извинение за нас.

На реванша трябва да се справим значително по-добре от тази вечер. Не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект от играта", каза Мота.

Лига Европа: Шкендия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

#Руи Мота #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
3
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
4
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
5
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Лига Европа

Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия
Чете се за: 02:10 мин.
Лига Европа: Шкендия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Шкендия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач Дерой Дуарте: Шкендия е опасен отбор и очаквам труден мач
Чете се за: 00:52 мин.
Руи Мота: Лудогорец е фаворит срещу Шкендия Руи Мота: Лудогорец е фаворит срещу Шкендия
Чете се за: 02:05 мин.
Руи Мота: Трябва да вкарваме повече голове, работим усърдно именно върху това Руи Мота: Трябва да вкарваме повече голове, работим усърдно именно върху това
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници Отговорът на Израел на мирното предложение: Нетаняху нареди преговори за освобождаване на заложници
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар гори в района на Големо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ