Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота бе щастлив след класирането на тима в основната фаза за Лига Европа.

Българският шампион победи с 4:1 Шкендия (Република Северна Македония) след продължения и с общ резултат 5:3 продължава напред.

"Направихме много добра първа част. Подобрихме се спрямо първата среща, отбелязахме два гола, можехме и трети. През втората част започнахме да губим топки, допускахме грешки и изпуснахме контрола. В този момент Шкендия отбеляза, но моите футболисти работиха страшно много, за да елиминираме съперника. Поздравявам ги! Всеки помогна", заяви наставникът след срещата.

Според него отборът заслужено е стигнал до победата.