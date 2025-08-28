БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Руи Мота: Заслужавахме да продължим напред в Лига Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Лудогорец поздрави футболистите си за добрата игра срещу Шкендия.

Руи Мота
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота бе щастлив след класирането на тима в основната фаза за Лига Европа.

Българският шампион победи с 4:1 Шкендия (Република Северна Македония) след продължения и с общ резултат 5:3 продължава напред.

"Направихме много добра първа част. Подобрихме се спрямо първата среща, отбелязахме два гола, можехме и трети. През втората част започнахме да губим топки, допускахме грешки и изпуснахме контрола. В този момент Шкендия отбеляза, но моите футболисти работиха страшно много, за да елиминираме съперника. Поздравявам ги! Всеки помогна", заяви наставникът след срещата.

Според него отборът заслужено е стигнал до победата.

"Започнахме да губим лесно топката и осъществиха някои контраатаки. Това беше труден момент, но след това намерихме нашия ритъм и доминирахме в продълженията. Заслужавахме да продължим напред. Това, което направи отборът в Скопие, трябваше да бъде заличено. Определено не е лесно, играчите се борят винаги докрай и затова го правят възможно. За нас най-важното е, че сме там, където искахме", заяви Руи Мота.

Свързани статии:

Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец се наложи над Шкендия след продължения и заслужи мястото си в основната фаза на Лига Европа
Лудогорец е част от Лига Европа за 9-и път в историята си.
Чете се за: 02:20 мин.
#Руи Мота #УЕФА Лига Европа 2025/26 #Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед
5
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса...
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Футбол

Филип Кръстев може да се завърне в Нидерландия
Филип Кръстев може да се завърне в Нидерландия
Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния Абърдийн и Димитър Митов отпаднаха от Лига Европа след загуба в Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото Анатолий Господинов: Бяхме по-добри от Ракув и съм горд от постигнатото
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач Александър Тунчев: Излизаме с гордо вдигната глава от този мач
Чете се за: 01:42 мин.
Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин Бърнард Текпетей: Представляваме България по възможно най-добрия начин
Чете се за: 01:30 мин.
Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Гледайте Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ