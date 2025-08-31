БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руи Мота: Заслужавахме да спечелим

Спорт
Старши треньорът на Лудогорец бе категоричен, че неговите играчи са могли да отбележат още попадения.

Руи Мота
Снимка: startphoto.bg
Лудогорец контролираше мача срещу Ботев (Пловдив) и спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът Руи Мота след победата с 2:1 в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Така разградчани се завърнаха на първото място в класирането.

"Много същ щастлив, че спечелихме три точки. Направихме добър двубой и заслужавахме да спечелим", каза той.

"Леко сме разочаровани от онази ситуация в първото полувреме, в която не бяхме концентрирани и получихме гол. Върнахме обаче бързо гола и контролирахме двубоя. Можехме да вкараме и повече, но техният вратар направи много спасявания. В последните седмици ни се натрупаха много мачове, така че сме доволни от победата", добави португалецът.

