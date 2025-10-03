БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руси Желев се срещна с ученици в Стара Загора

Спорт
Световният вицешампион по волейбол раздаде множество автографи на децата и отговори на техните въпроси.

Руси Желев
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният вицешампион по волейбол от шампионата във Филипините Руси Желев бе посрещнат от ръководството и учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, както и от Община Стара Загора в изпълнения Културен дом в града и бе поздравен за постигнатия успех с националния отбор на България.

Руси Желев, който е възпитаник на професионалната гимназия, получи специални плакети от директора на училището Весела Георгиева и от зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев, който поздрави спортистът от името на цялото ръководство на администрацията. Волейболистът раздаде множество автографи на децата и отговори на техните въпроси.

„Не съм очаквал, че мога да бъда в центъра на тази зала и хората да бъдат тук заради мен и заради всички, които бяхме във Филипините и успяхме да постигнем този успех. За мен той не е среброто, а начинът, по който бяхме посрещнати и по който страната се обедини. Последните години в България се говореше какво ли не, но не за добро. В момента сме на другия полюс и причината за това сме няколко момчета, които се събрахме да играем волейбол във Филипините и защитаваме трибагреника. Аз искам да го правя винаги“, каза Руси Желев пред присъстващите.

Зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев отправи своите поздравления към него и целия национален отбор по волейбол.

„Вярвам, че ще помним този успех цял живот и се надяваме страната ни да постигне още по-големи успехи. Поздравявам целия отбор за добрия пример, който дава на тези млади хора, защото такива примери са малко. Продължавайте да правите всичко това за България и за Стара Загора“, посочи зам.-кметът.

Своите поздравления към волейболистът отправи и Весела Георгиева, която подчерта, че волейболистът е сред най-изявените ученици на гимназията, който освен успехите в спорта им и такива в образованието си.

„Той беше ученик с пълно отличие и двукратен финалист на Националното състезание по професии. Сега е последна година студент в Униврситета по архитектура, строителство и геодезия и успява във всяко начинание. Заедно със своите съотборници той предаде един много важен урок за всички нас – когато има желание и амбиции за успех, когато не сме просто единици от префесионалисти, а истински отбор – тогава успехът се постига“, каза директорът.

