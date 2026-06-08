Русия: Изборите в Армения са се състояли на фона на „безпрецедентен натиск върху опозицията“ и „намеса от страна на Запада“

Според Москва, произведените през уикенда парламентарни избори в Армения са се състояли на фона на „безпрецедентен натиск върху опозицията“ и „намеса от страна на Запада“, заяви говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова, че предадоха Ройтерс и ТАСС.

По думите на Захарова изборите са демонстрирали колко поляризирано е станало арменското общество. Тя отбеляза, че предварителните резултати, обявени от арменската Централна избирателна комисия, сочат, че партията „Граждански договор“ на арменския премиер Никол Пашинян, която обяви, че печели изборите, „не е получила монопол върху властта“.

„Освен това, в сравнение с предходния изборен цикъл, подкрепата за нея значително е намаляла“, добави Захарова.

Управляващата партия в Армения „Граждански договор“ спечели изборите, които бяха смятани за тест за това как тя се справя с прилагането на мирното споразумение с Азербайджан и все по-осезаемото ѝ обръщане към Запада, далеч от традиционния покровител Русия, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва ще вземе предвид съобщенията за многобройни нарушения на процеса на парламентарните избори в Армения.

„В Москва винаги сме били и ще бъдем заинтересовани от една силна и истински суверенна Армения. Арменският народ е братски за нас, пожелаваме му мир и просперитет. В същото време тези избори ясно показаха, че арменското общество е силно поляризирано“, заяви Захарова.

По думите ѝ, „в такива условия вземането на едностранни решения за пътищата на развитие на Армения, без да се отчита мнението на всички слоеве на обществото, означава да се води страната към по-нататъшно разделение и социално-икономически сътресения“.

„Разчитаме, че арменските власти ще се ръководят от подходи, основани на националните интереси“, добави тя.

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„Що се отнася до бъдещата политика на Москва по отношение на Армения, ние възнамеряваме да определяме курса си, като отчитаме реалните стъпки на арменското ръководство“, заяви Захарова.

„В арменското общество се наблюдава явен интерес към устойчивото развитие на руско-арменските връзки и към по-нататъшното участие на Армения в евразийските интеграционни структури, което носи осезаеми и значителни ползи за арменския народ“, добави тя.