ИЗВЕСТИЯ

Русия: Изборите в Молдова бяха позорен цирк - манипулиране на демокрацията по западни шаблони

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

какви условията кремъл споразумението рияд
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи парламентарните избори в Молдова като "позорен цирк", предаде ТАСС.

снимка: БТА

"Мисля, че това е буквално най-яркият повод да се замислим по въпроса до какво води манипулирането на демокрацията по западни шаблони. Защото това не може да се определи по друг начин, освен като някакъв позорен цирк", отбеляза Захарова.

По думите ѝ молдовските политолози са били твърдолинейни в своите оценки на изборите.

"Те ги нарекоха фарс и имитация. Това според мен е най-подходящото определение - това е операция за спасяването на кишиневския режим, която действително се превърна в истински позорен цирк", добави говорителката на руското дипломатическо ведомство.

Захарова също така заяви, че в хода на гласуването са били използвани методи, "които нямат нищо общо със свободата и демокрацията".

"Беше задействан цял арсенал от антиметоди - политически натиск, сплашване, заплахи, шантаж", каза тя.

"Според изчисления на правозащитници силите на реда са извършили около 580 претърсвания и десетки арести. Виждали ли сте такива избори някъде? Опозиционните партии и цели избирателни блокове бяха изключени от предизборната надпревара дори в деня на гласуването", каза още Захарова.

Парламентарните избори в Молдова се произведоха на 28 септември. По предварителни данни на Централната избирателна комисия управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността получава 55 места в 101-местния законодателен орган.

Патриотичният блок, съставен от проруски партии, се класира на второ място с 26 места, следван от блока от проевропейски партии "Алтернатива" с 8 места. Партиите "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи" получават по 6 места.

#позиция на Русия #изборите в Молдова

