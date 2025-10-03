БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Русия обяви журналистката Марина Овсянникова за "чуждестранен агент"

По света
На живо по държавната телевизия тя публично се противопостави на руската инвазия в Украйна

русия обяви журналистката марина овсянникова чуждестранен агент
Снимка: БТА
Руските власти обявиха журналистката Марина Овсянникова, станала известна с това, че на живо по държавната телевизия се противопостави публично на руската инвазия в Украйна и по-късно избяга в чужбина, като "чуждестранен агент", предаде ДПА.

Руската държавна новинарска агенция ТАСС съобщи решението по-рано днес, позовавайки се на министерството на правосъдието.

Категоризирането за "чуждестранен агент" се използва от Кремъл за стигматизиране на опозиционни фигури и критици. Лицата, включени в списъка, са подложени на редица ограничения и неблагоприятни условия в Русия.

Овсянникова, която по онова време все още работеше в руската държава телевизия, привлече международното внимание през 2022 г., когато се появи по време на предаване на живо с плакат с антивоенни надписи, малко след като Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна, отбелязва ДПА.

След случилото се тя работи за кратко за германския вестник "Велт", както и за други медии, преди да се върне отново в Русия, където организира протест срещу войната.

През октомври 2022 г. адвокатът ѝ обяви, че тя е напуснала страната завинаги и е заминала за Европа. През 2023 г. руски съд я осъди задочно на осем години и половина в наказателна колония.

#чуждестранен агент #Марина Овсянникова

