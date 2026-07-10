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Русия остава отстранена от международната тенис-федерация World Tennis

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Русия остава отстранена от международната тенис-федерация World Tennis
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Федерацията по тенис на Русия остава отстранена от редиците на международната централа, която преди беше известна с името ITF, а сега се казва World Tennis. Това съобщи пресслужбата на федерацията в отговор на журналистически запитвания, главно от руската страна.

Преди няколко дни изпълнителният комитет на Международния олимпийски комитет (МОК) опита да прокара решение в полза на Русия, след като препоръча на спортните федерации да свалят ограниченията от спортистите на Русия и Беларус, а също така възстанови членството на Олимпийския комитет на Русия.

„Отстраняването на Русия от членство в World Tennis остава в сила“, се казва в изявление на пресслужбата на организацията.

Подобно решение взе и УЕФА, където дори не е обсъждано връщането на руските отбори.

Руските спортисти и отбори са отстранени в огромната си част от международни участия заради военната агресия на страната среущ Украйна, а някои спортисти са допускани до участия като неутрални състезатели.

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