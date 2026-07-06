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Жасмин Паолини спря похода на Еала и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън

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Спорт
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Италианката се наложи в три сета на централния корт.

Жасмин Паолини
Снимка: БТА
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Италианката Жасмин Паолини се класира за втори път в кариерата си за четвъртфиналите на Уимбълдън. Финалистката през 2024 година се справи с Александра Еала от Филипините след 6:4, 4:6, 6:3.

В първите два сета имаше по три пробива, като така двете тенисистки си размениха по една част.
В решаващия трети сет обаче Паолини вдигна много нивото си на сервис, не загуби подаването си нито веднъж и даде само пет точки на Еала.

Италианката постигна пробив за 5:3, което и отвори пътя към следващата фаза. В нея тя ще играе с украинката Марта Костюк, която постигна 21-ва победа в последните си 22 мача. Костюк спечели с 6:4, 6:4 срещу американката Ашлин Крюгер за час и 24 минути.

В другия четвъртфинал, определен днес, ще играят белгийката Елизе Мертенс и чехкинята Линда Носкова.

Мертенс спечели с 6:4, 6:4 срещу Мари Боужкова от Чехия и за пръв път от 2020 година е сред най-добрите осем на турнир от Големия шлем.

Носкова пък се наложи с 6:4, 7:6(2) над американката Мадисън Кийс в последния мач от програмата за деня.

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#Уимбълдън 2026 #Александра Еала #Жасмин Паолини

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