Русия удари с ракети украинската столица: Възможни са преговори за мир през септември, казаха от Киев

Русия използва ракета "Искандер - 1000" при атака срещу Киев. Нанесени са материални щети. Има пострадали.



Украинските системи за противовъздушна отбрана са обезвредили 7 балистични ракети и стотици дронове. Поражения има още в Одеска, Днепропетровска, Полтавска и Запорожка области. По данни на генералния щаб в Киев, през изминалата нощ са ударени основния и запасния команден пункт на руската армия в Донецк.

През септември са възможни преговори между Украйна и Русия, с американско участие. Това каза началникът на администрацията на президента и Зеленски - Кирило Буданов.

От руското външно министерство заявиха, че забелязват "колебания в реториката" на Вашингтон по отношение на мирните преговори, но го обясниха с желанието на американската страна да запази добрите си търговски отношения с Москва, и едновременно с това да спазва политиката на сдържане на Русия.