БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българин остава в неизвестност след бедствието между...
Чете се за: 00:25 мин.
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в...
Чете се за: 02:25 мин.
Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в...
Чете се за: 01:42 мин.
Един българин е в неизвестност след наводненията в Непал
Чете се за: 01:55 мин.
Минимална заплата от 660 евро за 2027 г.: Какви са...
Чете се за: 00:37 мин.
Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще...
Чете се за: 04:17 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия удари с ракети украинската столица: Възможни са преговори за мир през септември, казаха от Киев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
украйна атакува района москва загинали руски удари харковска област
Слушай новината

Русия използва ракета "Искандер - 1000" при атака срещу Киев. Нанесени са материални щети. Има пострадали.

Украинските системи за противовъздушна отбрана са обезвредили 7 балистични ракети и стотици дронове. Поражения има още в Одеска, Днепропетровска, Полтавска и Запорожка области. По данни на генералния щаб в Киев, през изминалата нощ са ударени основния и запасния команден пункт на руската армия в Донецк.

През септември са възможни преговори между Украйна и Русия, с американско участие. Това каза началникът на администрацията на президента и Зеленски - Кирило Буданов.

От руското външно министерство заявиха, че забелязват "колебания в реториката" на Вашингтон по отношение на мирните преговори, но го обясниха с желанието на американската страна да запази добрите си търговски отношения с Москва, и едновременно с това да спазва политиката на сдържане на Русия.

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Русия #киев

Последвайте ни

ТОП 24

България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
1
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
2
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
3
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите...
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
4
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от...
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в Непал
5
Мощно срутване на ледник е причината за опустошителното свлачище в...
Почина Ратко Младич
6
Почина Ратко Младич

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
4
Проливни дъждове и в сряда
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Европа

Бирата - вредна за здравето?
Бирата - вредна за здравето?
Масло с водорасли, с малини или със зелен пипер: Париж се сдоби с първия си бутик, посветен изцяло на млечния продукт Масло с водорасли, с малини или със зелен пипер: Париж се сдоби с първия си бутик, посветен изцяло на млечния продукт
Чете се за: 02:50 мин.
ЕС подновява дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна? ЕС подновява дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна?
Чете се за: 01:05 мин.
Словакия предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години Словакия предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години
Чете се за: 02:15 мин.
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова
Чете се за: 00:52 мин.
Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Българин остава в неизвестност след бедствието между Непал и Тибет
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“ Българка оцеля по чудо в епицентъра на трагедията в Непал: „Ще празнувам втори рожден ден“
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Почина Ратко Младич Почина Ратко Младич
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал Посланикът ни в Индия пред БНТ: Няма българин в неизвестност в Непал
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Простреляха мотоциклетист в Русенско
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Овладян е пожарът в Асеновград: На място остават 6 пожарни екипа
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пожар в Асеновград: 9 екипа работят за овладяване на огъня
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция за наркотици в Пловдив: Иззети са 42 пакета желирани бонбони...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ