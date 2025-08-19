БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Това потвърдиха властите в Киев

украйна удари рафинерия рязан 180 югоизточно москва
Слушай новината

Русия върна на Украйна телата на 1000 украински войници, повечето от които са били убити на фронта, а някои са починали в плен, потвърдиха властите в Киев, предаде Франс прес.

Малко по-рано ТАСС съобщи, че Москва е предала на Киев 1000 тела в замяна на тленните останки на 19 руски войници.

Украинският център, отговарящ за обработката на военнопленниците, посочи че, "телата на 1000 починали лица бяха върнати в Украйна“ от руската страна, която заяви, че става въпрос за украински войници. Пет от върнатите тела са на военни, починали по време на пленничество в Русия в резултат на рани или заболявания.

Руският преговарящ Владимир Медински потвърди в "Телеграм" размяната, като уточни, че Киев от своя страна е върнал 19 тела на убити руски войници.

С тази размяна броят на телата, върнати от Русия на Украйна от началото на годината, надхвърля 11 000. Размяната на убити войници и военнопленници е една от малкото области на сътрудничество, които Киев и Москва поддържат след началото на руската инвазия през 2022 г., отбелязва АФП.

#върнати тела #войната в Украйна #Русия #украински войници

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Русия

Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и къде?
Чете се за: 03:45 мин.
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
5424
Чете се за: 01:20 мин.
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
6650
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ