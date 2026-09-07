Руското външно министерство затваря генералното консулство на Германия в Санкт Петербург

Руското външно министерство заяви, че затваря генералното консулство на Германия в Санкт Петербург и че то трябва да прекрати работата си не по-късно от 18 септември, предаде ТАСС.

В изявление на руското дипломатическо ведомство се посочва, че това представлява ответна мярка срещу оповестеното по-рано този месец решение на германското правителство да затвори консулството на Русия в Бон - последното все още функциониращо руско консулство на територията на Федералната република, както и на „Руския дом“ в Берлин.

Германските власти заявиха, че решението им е свързано с приписван на Русия опит за атака с дрон на летище Лайпциг/Хале. Москва определи това обвинение като абсурдна измислица.

„Във връзка с неприятелските действия на германската страна по закриването на генералното консулство на Русия в Бон и на „Руския дом“ на науката и културата в Берлин, на 7 септември временно повереният в делата на Федерална република Германия в Руската федерация бе уведомен за приемането на следните ответни мерки. Руската страна оттегля съгласието си за функционирането на генералното консулство на Федерална република Германия в Санкт Петербург, което трябва да прекрати дейността си най-късно до 18 септември 2026 г., а всички негови служители – да напуснат пределите на Руската федерация най-късно до посочената дата“, пише в изявлението.

Освен това министерството потвърди, че се закриват центровете на Гьоте-институт на руска територия, като на командированите им служители било наредено да напуснат Русия не по-късно от 13 септември.