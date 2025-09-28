Ружди Ружди отново шампион на света – с нов рекорд!



Българският атлет спечели шестата си световна титла и трета поредна в категория F55 (за състезатели в колички). Най-добрият му опит беше 12,94 м, с което постави нов световен рекорд.

Така Ружди изпревари сръбския си съперник Небойша Джурич с цели 42 см, а бронзът отиде при Лех Столтман от Полша (12,02 м). Освен световен шампион, Ружди е и двукратен олимпийски първенец – доказателство, че е номер 1 в света.

Българското участие в шампионата продължи и с Фатме Исмаил, която се класира девета в хвърлянето на копие (F13) с резултат 18,20 м. В надпреварата участват още Християн Стоянов и Стела Енева.