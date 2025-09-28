БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Ружди Ружди отново шампион на света – с нов рекорд!

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази

Българинът направи истински фурор в Индия!

триумф българия злато ружди ружди параолимпийските игри париж
Слушай новината


Българският атлет спечели шестата си световна титла и трета поредна в категория F55 (за състезатели в колички). Най-добрият му опит беше 12,94 м, с което постави нов световен рекорд.

Така Ружди изпревари сръбския си съперник Небойша Джурич с цели 42 см, а бронзът отиде при Лех Столтман от Полша (12,02 м). Освен световен шампион, Ружди е и двукратен олимпийски първенец – доказателство, че е номер 1 в света.

Българското участие в шампионата продължи и с Фатме Исмаил, която се класира девета в хвърлянето на копие (F13) с резултат 18,20 м. В надпреварата участват още Християн Стоянов и Стела Енева.

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
И трета българка е задържана в Русия
2
И трета българка е задържана в Русия
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
3
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
6
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Спорт

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
България е на финал на световното по волейбол! България е на финал на световното по волейбол!
Чете се за: 00:57 мин.
България срещу Чехия в битка за финал на световното по волейбол България срещу Чехия в битка за финал на световното по волейбол
Чете се за: 00:40 мин.
Първо ски спускане от Еверест без бутилки Първо ски спускане от Еверест без бутилки
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г. Спортни новини 25.09.2025 г.
Чете се за: 01:27 мин.
България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното първенство по...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ