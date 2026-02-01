Рязка промяна на времето в неделя: сняг, виелици и навявания

В неделя времето у нас ще се промени рязко и страната ще попадне в истинска зимна обстановка. Още от сутринта ще започнат снеговалежи, които постепенно ще обхванат почти цялата страна.

Очаква се да се образува снежна покривка, като в някои райони на Южна България тя може да достигне 15–20 сантиметра, а в Северна България – около 10–15 сантиметра.

Ще духа силен североизточен вятър, който ще създава виелици и навявания, особено в откритите райони. Това ще затрудни пътуването и движението навън.

В неделя вечерта и през нощта срещу понеделник снеговалежите ще продължат, а студът ще се усеща още по-силно. Температурите ще останат ниски, а зимните условия ще се задържат и през следващите дни.

С две думи: зимата се връща изненадващо, със сняг, вятър и сериозно застудяване.