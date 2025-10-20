БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни храни

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни храни
Слушай новината

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта през тази седмица в сравнение с миналата. Това съобщиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. През миналата седмица тя е била 95 лева, а сега е 97.

Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.

"Пазарът у нас се саморегулира и България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят", подчерта Иванов.

#потребителска кошница #2 лева

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
3
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
4
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
5
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
6
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Общество

Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Променя се организацията на движение в участък на АМ "Тракия" Променя се организацията на движение в участък на АМ "Тракия"
Чете се за: 02:20 мин.
Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория" Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"
Чете се за: 03:30 мин.
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
12660
Чете се за: 00:17 мин.
Мисия, отдаденост и състрадание: Ден на българския лекар е! Мисия, отдаденост и състрадание: Ден на българския лекар е!
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал колата, не е обучаван да кара през нощта
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село" Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да събира боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ