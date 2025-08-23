БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
С гол на Фабиан Руис Пари Сен Жермен победи Анже в Лига 1

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Фабиан Руис се разписа в 50-ата минута, а през първото полувреме Усман Дембеле пропусна дузпа, стреляйки над напречната греда.

Снимка: БГНЕС
Пари Сен Жермен се наложи над Анже с 1:0 като домакин в двубой от втория кръг на френската Лига 1. За парижани успехът бе втори пореден, с което заемат първото място във временното класиране с 6 точки, докато Анже претърпя първо поражение и се намира на осма позиция с 3 точки в актива си.

Победният гол за домакините бе дело на Фабиан Руис в 50-ата минута, а през първото полувреме - 27-ата минута Усман Дембеле пропусна дузпа, стреляйки над напречната греда. Дузпата бе отсъдена за нарушение на Мариус Куркул срещу Жоао Невеш.

Футболистите на Пари Сен Жермен не успяха да покажат най-добрата си форма, с която спечелиха пет големи трофея от началото на миналия сезон. Въпреки доминацията при владението на топката през цялото време на срещата, те се затрудниха да сътворят чисти голови положения и се нуждаеха от отличния завършващ удар на Руис пет минути след началото на второто полувреме, за да си осигурят трите точки на "Парк де Пренс".

След 20 минути игра се наложи и смяна на съдията, тъй като Хаким Бен Ел Хадж се контузи.

Малко по-късно Дезире Дуе спечели и след това пропиля пряк свободен удар от около 25 метра, а в 33-ата минута отново бе близо до попадение. Невеш, Ашраф Хакими и Витиня също пропуснаха шансове за парижани.

След гола ритъмът на ПСЖ се подобри, като Брадли Баркола пропиля друга възможност, а един от новите играчи на ПСЖ Гонсало Рамос също имаше шанс да реши мача.

Най-близо до втори гол беше отново Руис, като 12 минути преди края на двубоя топката се отби от гредата при негов удар, а в 86-ата минута той направи нов пропуск.

След края на мача Пари Сен Жермен представи пред публиката трофея от миналия сезон в шампионата.

#ФК Анже #Франция Лига 1 #ПСЖ

