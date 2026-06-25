С изкуствен интелект разчетоха древни свитъци, погребани при изригването на Везувий

Изследователи, използващи изкуствен интелект и усъвършенствана образна диагностика, са успели за първи път да разчетат изцяло съдържанието на неотварян свитък от Херкулан, овъглен при изригването на Везувий преди близо 2000 години, предаде Ройтерс.

Този пробив бележи важна стъпка към дешифрирането на стотици древни ръкописи, открити в римския град, унищожен заедно с Помпей при бедствието през 79 г. след Христа.

В стремежа си да ускори научните изследвания, инициативата "Предизвикателството Везувий", която популяризира нови технологии за разбиране на овъгления текст, обяви, че ще публикува всички свои данни, код и модели на папирусите онлайн и ще предложи награда от 1 милион долара на първия човек или екип, успял да прочете изцяло който и да е друг свитък.

"Само преди година би било лудост за всеки от нас да повярва, че ще бъде прочетен цял свитък - напълно неинвазивно, със стотици колони текст", каза Брент Сийлс, професор по компютърни науки от Университета на Кентъки и един от основателите на проекта. "Днес ви показахме, че това е възможно. Вярвам, че ще прочетем всеки един от свитъците в колекцията", допълни той по време на конференция, излъчвана по телевизията от Неапол.

Почернелите, крехки свитъци не могат да бъдат физически отворени, без да бъдат нанесени сериозни щети. Вместо това изследователите са използвали сканиране с висока разделителна способност и изчислителни техники, за да ги "разгънат виртуално" и да открият мастилото върху слоевете папирус.

Досега са сканирани около 45 папирусни свитъка и фрагменти от свитъци. Остават още над 600 неотворени свитъка, а големи части от вилата, в която са открити, все още не са разкопани. Това поражда очаквания, че могат да бъдат намерени още.

Проектът "Предизвикателството Везувий" вече е раздал награди на стойност 1,8 милиона щатски долара за работа, свързана с разкриването на текстовете от Херкулан.

Сред новия материал, представен днес, са 70 колони текст от "За пороците, книга 1", приписвана на епикурейския философ Филодем.

Снимки: БГНЕС/Архив

Възстановени са и близо 1,5 метра четлив текст, разпределен в 20 колони, от документ, датиран от 200-300 г. пр.н.е. Това е най-старият свитък от Херкулан, разгънат досега. В него се разглеждат етиката, изкуствата и човешкото поведение.

Федерика Николарди, водещ експерт по папируси на "Предизвикателството Везувий", отбеляза, че новите технологии "променят играта".