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С шоупрограма, куп легенди и препълнени трибуни бе открит стадион "Българска армия"

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Спорт
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Съоръжението е изпълнено до краен предел преди срещата между ЦСКА и Славия.

откриване стадион българска армия галерия
Снимка: Startphoto.bg
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С шоупрограма, присъствието на легендарни футболисти на ЦСКА и пред изпълнени до краен предел трибуни бе открит стадион "Българска армия". Церемонията се проведе преди началото на двубоя ЦСКА - Славия, първият на най-модерния стадион в България.

Сред присъстващите са легендарни играчи като Христо Стоичков, Стойчо Младенов, Любослав Пенев, Димитър Якимов, Георги Денев, Мартин и Стилиян Петрови, Христо Янев и много други. Видео поздрави отправиха Аспарух Никодимов и Димитър Бербатов.

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков изнесе реч на откриването.

"След три години се завърнахте във вашия дом. Сърцата пак ще туптят. Благодарение на вас – публиката! Никога няма да забравя 1985 г. – тръгнах от този стадион, от този стадион са израснали най-големитее звезди на българския футбол. Всички титли са в музея, но вашите сърца остават по тези трибуни. Искам да чуя от вас силно ЦСКА! Този мач е за вас", заяви той.

На стадиона са и редица спортисти, сред които борецът от ЦСКА Семен Новиков, който преди дни спечели световната титла. На "Армията" е и Кирил Милов, бронзов медалист от световното първенство, баскетболната легенда Петко Маринов, боксовата звезда Тервел Пулев, президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и много други.

Сред изпълнителите бяха DJ Cass, Кольо Гилъна, групата Red Noise, а кулминацията бе изпълнението на химна "Сърца червени" на легендарната Йорданка Христова, както и демонстрация на гвардейския духов оркестър.

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#Стадион "Българска армия"

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