СА МВР приключи с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига по плажен футбол

Българският първенец по плажен футбол СА МВР София завърши с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига (Euro Winners Cup 2026) в Назаре, Португалия.

Столичният тим се наложи над нидерландския Алтена със 7:5 в последния си двубой от група F. В основата на успеха беше уругвайското попълнение Хуан Мануел, който реализира хеттрик. По едно попадение добавиха Антон Топков, играещият треньор Филип Филипов, японецът Таказуке Гото и Владимир Велидолски.

Въпреки успеха СА МВР не успя да се пребори за място сред най-добрите 16 отбора в турнира. Българите завършиха на третата позиция в групата с актив от три точки, след като в първите си две срещи отстъпиха с 3:8 на френския Севен и с 4:9 на кипърския Пафос, в чийто състав личат редица бразилски футболисти.

Тимът, в който се подвизава и бившият национал Благой Георгиев, ще продължи участието си в надпреварата в мачовете за разпределение на местата след 16-ото в крайното класиране.