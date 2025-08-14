Сабаленка продължава защитата на титлата си в Синсинати

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WTA 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Беларускинята победи Джесика Бусас Манейро с 6:1, 7:5 и достигна до четвъртфиналите.

След вълнуващата битка в третия кръг с Ема Радукану, настоящата шампионка имаше по-лесен мач срещу испанката, като спечели 50-ата си победа за сезона за 80 минути.

Сабаленка ще се изправи срещу шампионката от Уимбълдън за 2022 година Елена Рибакина в оспорван сблъсък за място на полуфиналите. Деветата поставена казахстанка преодоля сет пасив, за да победи победителката от Australian Open и шеста в схемата Мадисън Кийс (САЩ) с 6:7(3), 6:4, 6:2.

Шесткратната шампионка от Големия шлем Ига Швьонтек също се класира за четвъртфиналите, след като надделя с 6:4, 6:4 над Сорана Кърстя (Румъния).

Следващата съперничка на полякинята ще бъде Анна Калинская, която в изцяло руски сблъсък победи сънаеодничката си Екатерина Александрова с 3:6, 7:6(5), 6:1.

Още една рускиня продължава напред. Вероника Кудерметова си осигури двубой с Магда Линет (Полша) в четвъртия кръг, след като елиминира трудно 16-ата поставена Клара Таусон (Дания) с 3:6, 7:6(4), 6:4.