Сабаленка си гарантира трона в края на сезона за втора поредна година

Арина Сабаленка ще завърши втори пореден сезон на върха в ранглистата на Женската тенис асоциация (WTA).

Това стана ясно, след като Ига Швьонтек (Полша), втора в света, загуби на четвъртфиналите на турнира в Ухан (Китай). Сабаленка продължава преследването на титлата, след като достигна до полуфиналите.

27-годишната беларускиня е №1 в световната ранглиста от 21 октомври 2024 година. Този сезон тя е спечелила четири титли, достигна до финалите на три от четирите турнира от Големия шлем и стана шампионка на US Open.