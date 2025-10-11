БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сабаленка си гарантира трона в края на сезона за втора поредна година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

27-годишната беларускиня е №1 в световната ранглиста от 21 октомври 2024 година.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

Арина Сабаленка ще завърши втори пореден сезон на върха в ранглистата на Женската тенис асоциация (WTA).

Това стана ясно, след като Ига Швьонтек (Полша), втора в света, загуби на четвъртфиналите на турнира в Ухан (Китай). Сабаленка продължава преследването на титлата, след като достигна до полуфиналите.

27-годишната беларускиня е №1 в световната ранглиста от 21 октомври 2024 година. Този сезон тя е спечелила четири титли, достигна до финалите на три от четирите турнира от Големия шлем и стана шампионка на US Open.

#Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
2
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
3
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
4
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и инфраструктурата в Елените
5
Екипи от Национална електрическа компания проверяват реката и...
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти
6
БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
6
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...

Още от: WTA

Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо
Томова не успя да преодолее първия кръг на квалификациите в Нинбо
Паолини се разправи с Швьонтек и е на полуфинал в Ухан Паолини се разправи с Швьонтек и е на полуфинал в Ухан
Чете се за: 01:05 мин.
20-0 за Арина Сабаленка в Ухан 20-0 за Арина Сабаленка в Ухан
Чете се за: 01:22 мин.
Ига Швьонтек преодоля Белинда Бенчич за място на четвъртфиналите в Ухан Ига Швьонтек преодоля Белинда Бенчич за място на четвъртфиналите в Ухан
Чете се за: 02:20 мин.
Рибакина елиминира Носкова и излиза срещу Сабаленка за място на полуфиналите на турнира в Ухан Рибакина елиминира Носкова и излиза срещу Сабаленка за място на полуфиналите на турнира в Ухан
Чете се за: 01:22 мин.
Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца Протест пред Съдебната палата в София срещу насилието над деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила Бедственото положение в русенското село Николово остава в сила
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: 2026-а да е годината на младите семейства и да...
Чете се за: 02:37 мин.
Политика
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Тръмп заплаши Китай с допълнителни мита
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра днес и утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ