ИЗВЕСТИЯ

Съдът на ЕС задължи Полша да признае брак на гей двойка, сключен в Германия

Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съдът на ЕС задължи Полша да признае брак на гей двойка, сключен в Германия
Съдът на ЕС се произнесе по случая на полска гей двойка и задължи Полша да намери начин да признае брака им, сключен в Берлин през 2018 година. Съдът постанови, че Полша е постъпила неправилно, като не е признала брака с мотива, че полското законодателство не позволява бракове между лица от един и същи пол.

Според съда страните от ЕС трябва да признават бракове между граждани на ЕС от един и същи пол, сключени законно в друга държава-членка. Страните разполагат с известна свобода на действие при избора на процедурите за признаване на такъв брак, но тези процедури не трябва да правят такова признаване невъзможно или прекалено трудно, нито да дискриминират еднополовите двойки въз основа на тяхната сексуална ориентация, добавят от съда.

"Отказът да се признае брак между двама граждани на Съюза е в противоречие с правото на ЕС, тъй като нарушава свободата и правото на зачитане на личния и семейния живот", заявиха от съда.

Такова признаване не изисква от държавите-членки да разрешат брака между лица от един и същи пол в националното си законодателство, поясниха от там.

#гей-двойка #Съдът на ЕС #брак #Полша

