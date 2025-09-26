БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът в Хасково отложи делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
съд хасково гледа ново искане отстраняване кмета минерални бани мюмюн искендер
Ново искане за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани гледа днес Окръжният съд в Хасково. Искането е на обвинител от Софийска градска прокуратура. Делото беше отложено за 3 октомври.

Това не е първото искане за отстраняване на кмета, обвинен за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства. Според прокуратурата, става въпрос за документи с невярно съдържание пред ДФ "Земеделие". Към тези обвинения са прибавени и за придобиване на имоти в санитарни зони, днес се очакват и нови.

Дългогодишният кмет на курортното селище беше арестуван след операция на Софийската градска прокуратура точно преди година. След престой в ареста, той бе освободен срещу паричната гаранция. През май тази година Пловдивският апелативен съд не уважи искането на прокуратурата за отстраняването му от длъжност и Искендер се върна на поста си в общината.

