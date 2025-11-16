БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако...
Чете се за: 05:50 мин.
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна...
Чете се за: 03:25 мин.

Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации

Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Датчанинът е познат на българската публика от мачовете на Лудогорец в Европа.

Съдия №1 на Дания ще ръководи последния мач на България в световните квалификации
Снимка: БТА
Якоб Кеелет ще бъде главен съдия на мача между България и Грузия от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Срещата от последния шести кръг в група Е ще се изиграе на 18 ноември (вторник) на Националния стадион „Васил Левски“, като ще бъде предавана на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Двубоят ще стартира от 21:45 часа, а студиото ни ще стартира 45 минути по-рано.

Помощници на съдия №1 на Дания ще бъдат Ларс Хумелгорд и Оле Кронлюке, а за четвърти съдия е изпратен Микел Редер. Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) също са датчани – Йонас Хансен е главен ВАР-съдия, а Санди Путрос е асистент ВАР-съдия.

Люк Вутерс от Белгия е съдийски наблюдател, а Джордж Фрутос от Кипър е делегат на УЕФА.

Съдията Кеелет е номиниран за приза „Съдия на годината“ на Датските футболни награди 8 пъти (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017), но печели само веднъж - през 2016-а, като в останалите случаи остава втори или трети в подреждането.

Той е родом от Листруп (на 10 километра северно от Орхус) и в момента живее в предградието Рисков, а доброволно е подал молба да не съдийства мачове на Орхус, за да избегне спекулации за конфликт на интереси. Интересното е, че сестра му е по-известна от него в Дания. Таня Кеелет е многократната датска шампионка по спортни танци и двукратна световна шампионка.

В момента е в категория 1 на УЕФА, което го прави най-високо котиран рефер от страната. Ръководи международни мачове от 2011-а година, а през този сезон срещата България – Грузия ще бъде четвърта на континентално ниво за него след два мача в Лига на конференциите и един в Лига Европа.

През 2020-а година ръководи два мача на Лудогорец в Лига Европа – 1:1 с ЦСКА (Москва) като гост и 0:0 с Марибор (Словения). Прави впечатление, че в мачовете си дава много жълти картони и нерядко и дузпи, но пък червени картони избягва да показва като дисциплинарен контрол.

И за двата отбора мачът е без значение, като българите ще се опитат да избегнат приключване без какъвто и да е актив. Вчера България отстъпи с 0:2 на Турция, а Грузия беше сразена с 0:4 от европейския шампион Испания. Първата среща между Грузия и България през септември завърши при резултат 3:0 и се оказа последна за тогавашния треньор Илиан Илиев.

