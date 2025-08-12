БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Саки за Хойлунд: Не е Ван Бастен, когато Милан те потърси си стягаш багажа и тръгваш

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Легендарният бивш треньор коментира нежеланивето на датския нападател да се завърне в Италия.

Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд Маркъс Рашфорд Алехандро Гарначо
Снимка: БТА
Слушай новината

Легендарният бивш треньор на Милан Ариго Саки сподели, че не разбира нежеланието на Расмус Хойлунд да се присъедини към „росонерите“ от Манчестър Юнайтед това лято. Специалистът е категоричен, че датският нападател „не е Ван Бастен“ и когато от Милан ти се обадят „трябва да хванеш първия полет за Малпенза“.

Хойлунд е основна трансферна цел за Милан през последните седмици, след като в момента италианците разполагат само със Санти Хименес на позицията централен нападател. Въпреки, че се очертава да бъде резерва на „Олд Трафорд“, датчанинът, бивш играч на Аталанта, не смята да се мести в Милано.

„Ние не говорим за Ван Бастен, нито за някой от най-добрите централни нападатели в Европа в момента. Говорим за един добър играч, но нищо повече. Разбирам желанието на директорите на Милан да се подсилят с нов нападател, но това трябва да бъде с някого, който желае да дойде в Италия и да се развие тук“, коментира Саки в интервю за „Гадзета дело спорт“.

„Честно казано, не го разбирам. Ако от Милан ти се обадят трябва да си събереш багажа и да хванеш първия полет за „Малпенза“ (бел.ред. международно летище в Милано). Милан, във футболния свят, е мистично име. Всеки играч, който е привлечен, трябва да мине през залата с трофеите, за да разбере в кой отбор е привлечен. Разбира се, че Манчестър Юнайтед също е легендарен клуб. Но, от една страна имаш Милан, който те иска в редиците си, а от друга Юнайтед – който иска да те продаде на всяка цена. Какво ще избереш?“, добави Саки.

Медиите в Италия са на мнение, че Хойлунд има срок до края на седмицата да приеме предложението на Милан, след което клубът ще се насочи към друга своя алтернатива.

#Ариго Саки #Расмус Хойлунд #ФК Манчестър Юнайтед #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Европейски футбол

Пламен Андреев: Трансферът ми в Расинг Сантандер е крачка напред
Пламен Андреев: Трансферът ми в Расинг Сантандер е крачка напред
Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:30 мин.
ПСЖ привлече защитник за 66 млн. евро ПСЖ привлече защитник за 66 млн. евро
Чете се за: 00:57 мин.
ПСЖ забрани на Донарума дори да тренира с първия отбор ПСЖ забрани на Донарума дори да тренира с първия отбор
Чете се за: 01:45 мин.
Христо Стоичков дава предимство на Усман Дембеле пред Ламин Ямал за Златната топка Христо Стоичков дава предимство на Усман Дембеле пред Ламин Ямал за Златната топка
Чете се за: 01:20 мин.
Ангел Петричев: Участие в плейофа за Шампионската лига е много важно за целите на Лудогорец Ангел Петричев: Участие в плейофа за Шампионската лига е много важно за целите на Лудогорец
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ