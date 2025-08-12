Саки за Хойлунд: Не е Ван Бастен, когато Милан те потърси си стягаш багажа и тръгваш

Легендарният бивш треньор на Милан Ариго Саки сподели, че не разбира нежеланието на Расмус Хойлунд да се присъедини към „росонерите“ от Манчестър Юнайтед това лято. Специалистът е категоричен, че датският нападател „не е Ван Бастен“ и когато от Милан ти се обадят „трябва да хванеш първия полет за Малпенза“.

Хойлунд е основна трансферна цел за Милан през последните седмици, след като в момента италианците разполагат само със Санти Хименес на позицията централен нападател. Въпреки, че се очертава да бъде резерва на „Олд Трафорд“, датчанинът, бивш играч на Аталанта, не смята да се мести в Милано.

„Ние не говорим за Ван Бастен, нито за някой от най-добрите централни нападатели в Европа в момента. Говорим за един добър играч, но нищо повече. Разбирам желанието на директорите на Милан да се подсилят с нов нападател, но това трябва да бъде с някого, който желае да дойде в Италия и да се развие тук“, коментира Саки в интервю за „Гадзета дело спорт“. „Честно казано, не го разбирам. Ако от Милан ти се обадят трябва да си събереш багажа и да хванеш първия полет за „Малпенза“ (бел.ред. международно летище в Милано). Милан, във футболния свят, е мистично име. Всеки играч, който е привлечен, трябва да мине през залата с трофеите, за да разбере в кой отбор е привлечен. Разбира се, че Манчестър Юнайтед също е легендарен клуб. Но, от една страна имаш Милан, който те иска в редиците си, а от друга Юнайтед – който иска да те продаде на всяка цена. Какво ще избереш?“, добави Саки.

Медиите в Италия са на мнение, че Хойлунд има срок до края на седмицата да приеме предложението на Милан, след което клубът ще се насочи към друга своя алтернатива.