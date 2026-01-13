БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сакраменто изненада Лейкърс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:47 мин.
Спорт
Запази

"Кралете" с първа победа срещу тима от Лос Анджелис от началото на сезона в НБА.

Сакраменто изненада Лейкърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Сакраменто Кингс поднесе изненада, побеждавайки Лос Анджелис Лейкърс със 124:112 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Езерняците“ поведоха в началото на срещата, но след първата част не успяха отново да си върнат аванса, а Кингс победиха този съперник за първи път през настоящия сезон в третия сблъсък между двата отбора. С този успех „Кралете“ достигнаха до двуцифрен брой победи за сезона и са предпоследни в Западната конференция с баланс от 10-30, докато Лейкърс са пети с 23-14.

ДеМар ДеРоузън отбеляза 32 за Сакраменто, а Малик Монк вкара седем тройки за общо 26 точки, към които добави и 8 асистенции. Ръсел Уестбрук добави 22 точки и 7 асистенции, а Зак ЛаВийн се включи с 19 точки.

Лука Дончич беше най-резултатен в двубоя с 42 точки, 8 асистенции и 7 борби, но те не бяха достатъчни на Лейкърс за успеха. 41-годишният ЛеБрон Джеймс се отчете с 22 точки, а Деандре Ейтън достигна 7 хиляди точки в кариерата си, отбелязвайки 13.

Последният на Изток Индиана Пейсърс надви Бостън Селтикс с 98:96 в друга среща от вечерта. „Келтите“ бяха без лидера си Джейлън Браун, който пропусна мача заради проблем в кръста. Без него Бостън остана близо през целия мач и дори водеше на почивката, но през второто полувреме Индиана имаше леко предимство и се поздрави с крайния успех. Паскал Сиакам вкара победния кош при 96:96 и 6,8 оставащи секунди, а след това Дерик Уайт пропусна да спечели мача за Селтикс с опит от далечно разстояние. Така Индиана е с баланс от 9-31, докато Бостън е с 24-15.

За Пейсърс Паскал Сиакам отбеляза 21 точки и 8 борби, Джей Хъф добави 20 точки, а Андрю Нембхард - 13 точки и 9 асистенции.

Пейтън Причард записа 23 точки и 8 асистенции за Бостън, Дерик Уайт се отчете с 18, Анфърни Саймънс се включи с 16 от пейката, а Немиас Кета завърши с 15 точки и 8 борби.

Кауай Ленард и Джеймс Хардън донесоха успеха на Лос Анджелис Клипърс срещу Шарлът Хорнетс със 117:109. След като Тре Ман изведе „Стършелите“ напред със 100:99 при 7:18 оставащи минути, Хардън отбеляза 8 точки като част от серия от 15:1 за Клипърс, с която се откъснаха и не дадоха нов шанс на съперника си. Това беше десета победа в последните 12 мача за калифорнийци, които заемат 11-ата позиция на Запад, докато Шарлът е с 14-26 и е 12-и в Източната конференция.

Кауай Ленард отбеляза 35 точки, а Джеймс Хардън с дабъл-дабъл от 32 точки и 10 асистенции изпревари Шакийл О'Нийл във вечната ранглиста при реализаторите, като вече заема 9-ото място. Джордан Милър добави 14 точки от пейката, а никой друг играч на Клипърс не достигна двуцифрени показатели за резултатност.

За Шарлът ЛаМело Бол беше най-добър с 25 точки и 9 борби, новобранецът Кон Кнюпел записа 18 точки, а Брандън Милър и Муса Диабате завършиха с по 13, към които вторият добави и 15 борби.

Филаделфия 76ърс победи Торонто Раптърс със 115:102. Джоел Ембийд и Пол Джордж се завърнаха от контузии за Сиксърс, а ветеранът и шампион с Торонто от 2019-а Кайл Лаури получи специално посрещане от феновете, когато влезе в игра за Филаделфия в края на срещата. След тази победа тимът от щата Пенсилвания е с баланс от 22-16 и е пети на Изток, докато Торонто е на една позиция пред него с 24-17.

Тайрийз Макси поведе Филаделфия с 33 точки, Джоел Ембийд добави 27 точки и 8 борби, а Пол Джордж и Ви Джей Еджкомб завършиха с по 15.

За Раптърс Иманюъл Куикли бе най-резултатен с 18 точки, Брандън Инграм записа дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби, а Скоти Барнс се отчете с 15 точки.

Под водачеството на избраният под номер 1 в драфта тази година Купър Флаг, Далас Маверикс надделя над Бруклин Нетс със 113:105. Тексасци са 12-и на Запад с баланс отт 15-25, докато Бруклин е 13-и в Източната конференция с 11-26.

Флаг отбеляза 27 точки, а Наджи Маршал не остана далеч зад него с 22, към които добави 9 асистенции. Клей Томпсън стреля при 6 от 9 от тройката за общо 18 точки.

Майкъл Портър Джуниър се отчете с 28 точки и 9 овладени топки за „Мрежите“, Дей'Рон Шарп се включи от пейката с дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби, а Ноа Клауни и Ник Клакстън отбелязаха по 13 точки.

Юта Джаз спечели срещу Кливланд Кавалиърс със 123:112 в друг мач от програмата. Така тимът от Солт Лейк Сити се съвзе от загубата от Шарлът с 55-точки в понеделник и подобри баланса си до 14-25 и е на 13-ото място на Запад. Кливланд е 7-и в Източната конференция с 22-19.

Кийонте Джордж поведе Юта с 32 точки и 9 асистенции, Лаури Марканен се отчете с дабъл-дабъл от 28 точки и 12 борби, а трима играчи записаха по 17 точки - Сви Михайлюк, Кевин Лав и Юсуф Нуркич, който добави и 17 борби към тях.

За Кавалиърс Дариъс Гарланд отбеляза 23 точки и 8 асистенции, Донован Мичъл реализира 21, а Еван Мобли беше близи до трипъл-дабъла с 15 точки, 9 борби и 8 асистенции.

#НБА 2025/2026 # Лос Анджелис Лейкърс #Сакраменто Кингс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
1
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
2
Фалшива банкнота от 500 евро е засечена след печалба в пернишко казино
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
3
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Двама души загинаха при пожар в Габрово
4
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Еленче подгони индийски носорог
6
Еленче подгони индийски носорог

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
4
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Баскетбол

Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99
Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99
Балкан намери себе си срещу Миньор 2015 Балкан намери себе си срещу Миньор 2015
Чете се за: 03:37 мин.
Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов
Чете се за: 01:32 мин.
Отборът на Жалгирис пристига у нас за участие в ЕМБЛ, чийто домакин е БК БУБА Баскетбол Отборът на Жалгирис пристига у нас за участие в ЕМБЛ, чийто домакин е БК БУБА Баскетбол
Чете се за: 01:10 мин.
Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Чете се за: 02:17 мин.
Йордан Янков вече не е треньор на Академик Йордан Янков вече не е треньор на Академик
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия Красимир Вълчев: Възможно е още училища да преминат на онлайн обучение заради грипна епидемия
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените? Законът за еврото и проверките: Има ли необосновано повишение на цените?
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе 533 фалшиви банкноти за близо 30 хил. лв. разкри полицията в Русе
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тръмп наложи 25% мита на търговските партньори на Иран
Чете се за: 03:17 мин.
По света
20 000 лева гаранция за шофьора, убил полицай при катастрофа на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Черен лед" по пътищата: Как да реагираме зад волана в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Ще плати ли Би Би Си 5 милиарда долара на Доналд Тръмп?
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ