Сакраменто изненада Лейкърс

Сакраменто Кингс поднесе изненада, побеждавайки Лос Анджелис Лейкърс със 124:112 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Езерняците“ поведоха в началото на срещата, но след първата част не успяха отново да си върнат аванса, а Кингс победиха този съперник за първи път през настоящия сезон в третия сблъсък между двата отбора. С този успех „Кралете“ достигнаха до двуцифрен брой победи за сезона и са предпоследни в Западната конференция с баланс от 10-30, докато Лейкърс са пети с 23-14.

ДеМар ДеРоузън отбеляза 32 за Сакраменто, а Малик Монк вкара седем тройки за общо 26 точки, към които добави и 8 асистенции. Ръсел Уестбрук добави 22 точки и 7 асистенции, а Зак ЛаВийн се включи с 19 точки.

Лука Дончич беше най-резултатен в двубоя с 42 точки, 8 асистенции и 7 борби, но те не бяха достатъчни на Лейкърс за успеха. 41-годишният ЛеБрон Джеймс се отчете с 22 точки, а Деандре Ейтън достигна 7 хиляди точки в кариерата си, отбелязвайки 13.

Последният на Изток Индиана Пейсърс надви Бостън Селтикс с 98:96 в друга среща от вечерта. „Келтите“ бяха без лидера си Джейлън Браун, който пропусна мача заради проблем в кръста. Без него Бостън остана близо през целия мач и дори водеше на почивката, но през второто полувреме Индиана имаше леко предимство и се поздрави с крайния успех. Паскал Сиакам вкара победния кош при 96:96 и 6,8 оставащи секунди, а след това Дерик Уайт пропусна да спечели мача за Селтикс с опит от далечно разстояние. Така Индиана е с баланс от 9-31, докато Бостън е с 24-15.

За Пейсърс Паскал Сиакам отбеляза 21 точки и 8 борби, Джей Хъф добави 20 точки, а Андрю Нембхард - 13 точки и 9 асистенции.

Пейтън Причард записа 23 точки и 8 асистенции за Бостън, Дерик Уайт се отчете с 18, Анфърни Саймънс се включи с 16 от пейката, а Немиас Кета завърши с 15 точки и 8 борби.

Кауай Ленард и Джеймс Хардън донесоха успеха на Лос Анджелис Клипърс срещу Шарлът Хорнетс със 117:109. След като Тре Ман изведе „Стършелите“ напред със 100:99 при 7:18 оставащи минути, Хардън отбеляза 8 точки като част от серия от 15:1 за Клипърс, с която се откъснаха и не дадоха нов шанс на съперника си. Това беше десета победа в последните 12 мача за калифорнийци, които заемат 11-ата позиция на Запад, докато Шарлът е с 14-26 и е 12-и в Източната конференция.

Кауай Ленард отбеляза 35 точки, а Джеймс Хардън с дабъл-дабъл от 32 точки и 10 асистенции изпревари Шакийл О'Нийл във вечната ранглиста при реализаторите, като вече заема 9-ото място. Джордан Милър добави 14 точки от пейката, а никой друг играч на Клипърс не достигна двуцифрени показатели за резултатност.

За Шарлът ЛаМело Бол беше най-добър с 25 точки и 9 борби, новобранецът Кон Кнюпел записа 18 точки, а Брандън Милър и Муса Диабате завършиха с по 13, към които вторият добави и 15 борби.

Филаделфия 76ърс победи Торонто Раптърс със 115:102. Джоел Ембийд и Пол Джордж се завърнаха от контузии за Сиксърс, а ветеранът и шампион с Торонто от 2019-а Кайл Лаури получи специално посрещане от феновете, когато влезе в игра за Филаделфия в края на срещата. След тази победа тимът от щата Пенсилвания е с баланс от 22-16 и е пети на Изток, докато Торонто е на една позиция пред него с 24-17.

Тайрийз Макси поведе Филаделфия с 33 точки, Джоел Ембийд добави 27 точки и 8 борби, а Пол Джордж и Ви Джей Еджкомб завършиха с по 15.

За Раптърс Иманюъл Куикли бе най-резултатен с 18 точки, Брандън Инграм записа дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби, а Скоти Барнс се отчете с 15 точки.

Под водачеството на избраният под номер 1 в драфта тази година Купър Флаг, Далас Маверикс надделя над Бруклин Нетс със 113:105. Тексасци са 12-и на Запад с баланс отт 15-25, докато Бруклин е 13-и в Източната конференция с 11-26.

Флаг отбеляза 27 точки, а Наджи Маршал не остана далеч зад него с 22, към които добави 9 асистенции. Клей Томпсън стреля при 6 от 9 от тройката за общо 18 точки.

Майкъл Портър Джуниър се отчете с 28 точки и 9 овладени топки за „Мрежите“, Дей'Рон Шарп се включи от пейката с дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби, а Ноа Клауни и Ник Клакстън отбелязаха по 13 точки.

Юта Джаз спечели срещу Кливланд Кавалиърс със 123:112 в друг мач от програмата. Така тимът от Солт Лейк Сити се съвзе от загубата от Шарлът с 55-точки в понеделник и подобри баланса си до 14-25 и е на 13-ото място на Запад. Кливланд е 7-и в Източната конференция с 22-19.

Кийонте Джордж поведе Юта с 32 точки и 9 асистенции, Лаури Марканен се отчете с дабъл-дабъл от 28 точки и 12 борби, а трима играчи записаха по 17 точки - Сви Михайлюк, Кевин Лав и Юсуф Нуркич, който добави и 17 борби към тях.

За Кавалиърс Дариъс Гарланд отбеляза 23 точки и 8 асистенции, Донован Мичъл реализира 21, а Еван Мобли беше близи до трипъл-дабъла с 15 точки, 9 борби и 8 асистенции.