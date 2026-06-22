Салах: Можем да направим история

Звездата на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3:1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът може да напише история и да спечели групата си на световното първенство по футбол.

С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиал 2026.

„Можем да направим история и да се класираме начело в групата, а в следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения“, коментира Салах.

„Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои“, каза още египетският национал.