Салах: Можем да направим история

Звездата на Египет бе над всички при победата над Нова Зеландия.
Звездата на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3:1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът може да напише история и да спечели групата си на световното първенство по футбол.
С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните елиминации на Мондиал 2026.
„Можем да направим история и да се класираме начело в групата, а в следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения“, коментира Салах.
„Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои“, каза още египетският национал.
„Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа - атмосферата е страхотна“, добави Мохамед Салах.