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Салах не стигна на Трабзонспор в Турция

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Спорт
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Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите допусна обрат.

салах стигна трабзонспор турция
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Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор допусна загуби в първенството на Турция.

Пълната със звезди селекция на черноморския тим отстъпи с 1:2 при визитата си на новака Амедспор.

Мохамед Салах даде преднина на Трабзон още в петата минута на мача и изглеждаше, че гостите няма да имат проблем да вземат трите точки. В последните секунди на първото полувреме обаче домакините изравниха чрез Ира Сор, който направи добавка след пропуск от дузпа на съотборника си Мбайе Диан.

През второто полувреме играта бе равностойна, а домакините издебнаха своя момент и нанесоха решителния си удар в 90-ата минута, когато Гифт Орбан вкара за 2:1 в полза на Амедспор.

За Трабзонспор поражението е първо от началото на сезона и след три кръга тимът заема 11-о място в класирането с 4 точки. Амедспор е на пета позиция с 6 точки.

#ФК Амедспор #ФК Трабзонспор #Турска Суперлига 2026/2027 # Мохамед Салах

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