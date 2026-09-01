Салах не стигна на Трабзонспор в Турция

Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор допусна загуби в първенството на Турция.

Пълната със звезди селекция на черноморския тим отстъпи с 1:2 при визитата си на новака Амедспор.

Мохамед Салах даде преднина на Трабзон още в петата минута на мача и изглеждаше, че гостите няма да имат проблем да вземат трите точки. В последните секунди на първото полувреме обаче домакините изравниха чрез Ира Сор, който направи добавка след пропуск от дузпа на съотборника си Мбайе Диан.

През второто полувреме играта бе равностойна, а домакините издебнаха своя момент и нанесоха решителния си удар в 90-ата минута, когато Гифт Орбан вкара за 2:1 в полза на Амедспор.

За Трабзонспор поражението е първо от началото на сезона и след три кръга тимът заема 11-о място в класирането с 4 точки. Амедспор е на пета позиция с 6 точки.