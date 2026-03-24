Салатата Снежанка е №1 в света сред ястията с краставици



Българската салата Снежанка официално е №1 в света сред ястията с краставици според класация на TasteAtlas.

С рейтинг 4,3 тя изпреварва добре познатите дзадзики от Гърция и джаджък от Турция, които остават съответно на второ и по-задно място.

В топ 5 влизат още гръцката хориатики, мексиканското агуачили и перуанският сос учукута.

В класацията присъства и таратор, който е на 12-о място. Любопитно е, че шопска салата изобщо не попада в списъка, въпреки че има подобни салати от други държави.

Класацията е направена на база стотици хиляди потребителски оценки, като системата филтрира фалшиви гласове и дава повече тежест на реални и надеждни мнения.

Накратко: българската „Снежанка“ не просто е любима у нас – тя вече е №1 в света при салатите с краставици.